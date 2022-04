Des commerces cherchent à faire face à la hausse des prix sans perdre leurs clients

Face à la hausse des prix, de nombreuses petites entreprises de Winnipeg mettent en œuvre toutes sortes de stratégies afin d'éviter d'imposer à leurs clients des prix élevés et de les perdre.

On fait aussi de l’information en format collation.

Pour la responsable de la boulangerie Gâto Bakeshop, Laura Gurbhoo, cela devient problématique de préparer ses croissants, son produit le plus vendu, au prix où ses clients l'achètent actuellement, car le coût de la farine et du beurre, ses principaux ingrédients, ont beaucoup augmenté.

Elle explique que le prix de la farine qu'elle utilise a augmenté de 6 %, celui du beurre, de 12 %, et à peu près tout le reste a augmenté .

« Je suis très stressée à l’idée de perdre mes clients si j’augmente le prix de mes produits. » — Une citation de Laura Gurbhoo, commerçante à Winnipeg

Avec des chiffres d'inflation record à travers le pays et des prix qui devraient rester élevés toute l'année, Laura Gurbhoo se trouve dans l'embarras.

L'entreprise, Gâto Bakeshop, met l’accent sur la création de produits tout en gardant une faible empreinte carbone. Photo : Radio-Canada / John Einarson

Son entreprise met l’accent sur la création de produits tout en gardant une faible empreinte carbone. L'un de ses plus grands défis au cours de la dernière année a été d'essayer de faire comprendre que, lorsqu'on mange local, il y a un prix à payer .

Elle ne veut pas transiger sur cette exigence malgré l’inflation galopante.

Faire de la bonne nourriture tout en respectant l'environnement, c'est la raison pour laquelle nous avons commencé […] Je ne voudrais pas abandonner cela, mais en même temps, je veux m'assurer que mes employés sont bien traités et bien payés , explique la commerçante.

Pour réduire les coûts, son associé et elle s’occupent de la plupart des travaux, y compris les activités de promotion de leur commerce.

Incertitude et occasions manquées

Thomas Duong, qui possède une entreprise de rénovation, a subi les contre-coûts de l’augmentation du bois.

Alors que son carnet de commandes a été rempli pendant 6 mois consécutifs, jusqu’à la fin décembre, depuis, c'est le calme plat.

Tout comme Laura Gurbhoo,Thomas Duong tente d’absorber l’inflation en gelant son salaire et celui de son employé à temps plein. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

La situation ne peut pas être au beau fixe tout le temps. […] Il va y avoir des jours de pluie , déclare Thomas Duong, dont l’entreprise, Turn Key Renovators, est spécialisée en rénovation à domicile pour l'intérieur et l'extérieur.

Même si les affaires ont été généralement bonnes pendant la pandémie - les gens ne pouvant pas partir en vacances ont dépenser de l'argent pour réparer leur maison -, il n'a pas eu une seule demande l'année dernière pour ses services de terrassement et d’installation de clôtures.

« Je n'ai pas de clients qui déboursent autant d'argent. » — Une citation de Thomas Duong, propriétaire de l’entreprise Turn Key Renovators

[Les clients] préfèrent attendre que les prix baissent avant de se lancer dans leur projet , indique-t-il.

Il espère que, lorsque le prix du bois finira par baisser, il pourra remplir son carnet de commandes.

Joshua Jordan est l'assistant de Thomas Duong depuis 6 mois. Il est son seul employé à temps plein, mais Thomas dit que, lorsqu'il aura des projets plus importants, comme des terrasses, il embauchera des travailleurs supplémentaires. Photo : Travis Golby

Pour l’instant, il tente d’absorber l’inflation en gelant son salaire et celui de son employé à temps plein.

C'est une chose très difficile, car non seulement, je ne reçois pas d'augmentation, mais […] si je donne une augmentation à mon employé, alors c’est moi qui fais face à une baisse de salaire , explique-t-il.

Les petites entreprises dans l'économie

Les petites entreprises telles que celles de Laura Gurbhoo et de Thomas Duong sont de loin la plus grande source d'emplois pour la population du Manitoba et dans tout le pays.

Selon Statistique Canada, en 2021, les petites entreprises représentaient 98,1 % de toutes les entreprises ayant au moins un employé au Canada.

Le stress supplémentaire de l'inflation survient à un moment difficile pour de nombreuses petites entreprises du Manitoba, qui se sont endettées pendant la pandémie.

La dette moyenne de la majorité des petites entreprises du Manitoba en février de l'année dernière était de 180 000 $, selon un rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

J'aime ce que je fais. je fais ce travail par amour. J'ai mis mon âme et mon esprit et le reste dans ce métier et j'en ai fait ce que je voulais , soutient malgré tout Laura Gurbhoo.

Avec les informations d'Andrew Wildes