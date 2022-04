Des pédiatres plaident pour le retour du masque à l’école, le gouvernement ne bouge pas

Dans une lettre ouverte, un groupe de 19 pédiatres et néonatologistes du Nouveau-Brunswick « recommande fortement » le retour du masque dans les salles de classe. Le ministre de l'Éducation Dominic Cardy répond toutefois qu'il n'a pas l'intention d'imposer à nouveau le masque dans les écoles, à moins que la santé publique ne le recommande.

On fait aussi de l’information en format collation.

Des médecins du Nouveau-Brunswick sont inquiets. Ils estiment que l’abandon du port du masque dans les écoles et les garderies aura un effet non seulement sur la santé et le bien-être des enfants, mais aussi ailleurs en raison de l’augmentation des cas dans la population.

Les cas et les hospitalisations restent élevés. Les pénuries de personnel dans les établissements de santé et d'enseignement entraînent des perturbations importantes dans les services , peut-on lire.

Des pédiatres du Nouveau-Brunswick indiquent que les effets du port du masque par le enfants à l'école sont ressentis bien au-delà des murs des écoles. Photo : belga mag/afp via getty images / Eric Lalmand

La semaine dernière, une hausse de près de 30 % des cas déclarés a été observée. Le Nouveau-Brunswick limite l’accès aux données sur la COVID-19, qui ne sont dévoilées qu’une fois par semaine, le mardi.

« Nous recommandons fortement le port du masque continu d’ici la fin de l’année scolaire. » — Une citation de Extrait d’une lettre ouverte signée par 19 pédiatres néo-brunswickois

Les médecins rappellent que le virus se transmet par aérosols. Selon eux, le masque dans les écoles permettrait de stabiliser les absences de plusieurs travailleurs. De plus, cela donnerait plus de temps à la santé publique pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans et pour étudier l’impact des réinfections par le virus.

Pas de changement pour l'instant

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, ne compte pas rétablir le port du masque ou d'autres mesures sanitaires dans les écoles à moins que la santé publique le recommande. Photo : Radio-Canada / Zoom

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick Dominic Cardy a répété lundi après-midi qu'il n'a pas l'intention de rendre le masque obligatoire dans les écoles.

Il précise qu'il encourage fortement le port du masque dans les endroits publics intérieurs.

Toutefois, il indique que son rôle comme politicien est d'écouter les experts dans différents domaines , surtout les experts de la santé publique .

« J'attends les recommandations de la santé publique, s'ils comptent en faire de nouvelles, car ils ne l'ont pas fait et nous n'avons pas entendu parler d'eux depuis un bout de temps. » — Une citation de Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

Le gouvernement et la santé publique se lancent la balle

Dominic Cardy avait déjà indiqué la semaine dernière que son ministère se fiait aux avis de la santé publique pour imposer ou non le port du masque à l’école.

De son côté, la médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a déclaré jeudi dernier que la santé publique n’avait que recommandé la levée de l’arrêté obligatoire et que cela n’était pas vraiment à propos de recommander ou non aux gens de porter le masque .

Elle a ajouté que la décision revenait au ministère. Ce à quoi le ministre Dominic Cardy répond, lundi, j'ai été très clair, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne .

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell (archives) Photo : Radio-Canada

Le premier ministre Blaine Higgs a également mis son grain de sel en affirmant qu'il ne s’opposerait pas à une décision favorable au port du masque par le ministère de l’Éducation.

Le sujet a ressurgi à de nombreuses reprises à l’Assemblée législative lors de la période de questions. Le chef de l’opposition, Roger Melanson, croit qu’il est temps qu’une décision soit prise dans ce dossier.

C’est un discours populaire. On sait que les gens veulent passer à autre chose , indique M. Melanson.

Il appuie le message du groupe de pédiatres.

À notre avis, le port du masque est un petit inconvénient pour se protéger soi-même, mais surtout les autres, les personnes plus vulnérables de notre société.

Les élèves néo-brunswickois, les seuls sans leurs masques

Les pédiatres soulignent que le Nouveau-Brunswick est la seule province en Atlantique à avoir éliminé les masques dans les écoles.

L’Île-du-Prince-Édouard va lever plusieurs mesures sanitaires jeudi, mais la ministre de l’Éducation, Natalie Jamieson, n’a pas encore indiqué si le masque resterait en place dans les établissements scolaires.

En Nouvelle-Écosse, le masque doit rester en place dans les écoles jusqu’à la mi-avril au moins. À Terre-Neuve-et-Labrador, le masque est toujours obligatoire en classe et une décision en ce sens sera prise d’ici le 25 avril.

Avec des informations de l’émission La matinale d’ICI Acadie