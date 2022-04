Immigration francophone hors Québec : la FCFA demande une cible de 12 % dès 2024

Selon les données de l’organisme porte-parole des francophones en situation minoritaire, le poids démographique des communautés francophones a fondu à 3,8 %, et, si rien n’est fait, il tombera à 3,1 % en 2036 , prévoit-il.

S’appuyant sur les projections réalisées dans le cadre d’une étude commandée à la firme Sociopol, la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA estime donc que pour rétablir le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire à 4,4 % et les remettre sur le chemin de la croissance, il faudra qu’à l’horizon de 2036, une personne immigrante sur cinq qui s’établissent ailleurs qu’au Québec soit d’expression française.

« La nouvelle cible que nous mettons de l’avant est une cible de réparation. » — Une citation de Liane Roy, présidente de la FCFA

La cible d’immigration francophone à l’extérieur du Québec du gouvernement fédéral devra donc passer progressivement de 12 % en 2024 à 20 % en 2036, plaide la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA .

Ces chiffres peuvent sembler gros, mais nous sommes dans le domaine de torts qui demandent réparation , a expliqué la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA , Liane Roy, en conférence de presse, lundi.

La cible actuelle, établie en 2003, prévoit 4,4 % d’immigration francophone hors Québec par année. Cet objectif, initialement fixé à 2008, puis repoussé à 2023, n’a jamais été atteint, comme le soulignait le commissaire aux langues officielles dans un rapport publié en novembre dernier.

Et même si tel avait été le cas, il n’aurait pas été suffisant, estime le chercheur de la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA , Guillaume Deschênes-Thériault, spécialiste de l'immigration francophone.

Quand la cible de 4,4 % a été fixée [en] 2003, elle n'était basée sur aucune étude démographique. L'étude récente du Commissariat démontre en fait qu'elle n'aurait jamais permis - même si la cible avait été atteinte dès 2008 - de maintenir ou d'accroître le poids démographique des communautés francophones à l'extérieur du Québec, seulement de ralentir le déclin. Donc, dans le cadre de la présente étude, ce qu'on a cherché à faire, c'est de combler ces lacunes-là, associées aux ambiguïtés des objectifs liés à la cible d’immigration francophone.

Un dossier de plusieurs décennies

Voilà plusieurs décennies que les organismes francophones en milieu minoritaire travaillent sur le dossier de l’Immigration, a rappelé Mme Roy. Si des initiatives fédérales ont été lancées au cours des dernières années, aucune n’a réellement permis d’améliorer les statistiques.

Après un bref bond à 3 % en 2020, les pourcentages d'immigrants francophones admis en milieu minoritaire sont retombés à 1,95 %, en 2021, rappelle la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA .

Les communautés francophones et acadienne étaient en droit de s'attendre à du progrès vers l'atteinte de cette cible. Le progrès n'a pas eu lieu , a regretté la présidente de l’organisme.

La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes au Canada, Liane Roy (archives) Photo : Radio-Canada / Contribution

Il est donc temps d’aller plus loin et de travailler différemment, dit-elle, soulignant que l’idée n’est pas d’augmenter les chiffres en immigration, mais plutôt que les communautés francophones obtiennent leur juste part.

Des moyens pour atteindre cet objectif

Pour y parvenir, la Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA préconise notamment une nouvelle Politique en matière d’immigration francophone, rappelant que cet élément est cité dans le projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Il est temps de développer une politique en matière d'immigration francophone qui comporte des programmes spécifiques, des mesures spécifiques faites pour des réalités spécifiques , a-t-elle martelé en conférence de presse.

Un avis que partage Luisa Veronis, professeure de géographie à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche en immigration et communautés franco-ontariennes, qui note des problèmes systémiques.

C'est aberrant de voir comment ça fonctionne, alors que le Canada dépend de l’immigration pour sa démographie et pour son économie, d'autant plus maintenant avec la pandémie. [...] Pour moi, vraiment la question, c'est la capacité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC d'évaluer ces demandes. C'est là que le problème est constant.

Si elle ne doute pas des bonnes intentions des gouvernements successifs, la chercheuse estime qu’une approche simplifiée doit être envisagée pour les francophones.

Je pense que simplifier de manière assez drastique les catégories pour l'immigration francophone devrait être la priorité au lieu de greffer toujours une composante francophone dans le système plus général , dit-elle.

La Fédération des communautés francophones et acadienne FCFA demande également des modifications à des initiatives existantes, comme, par exemple, de rendre permanente la passerelle qui a permis temporairement à des candidats francophones déjà au pays, l’an dernier, d’obtenir la résidence permanente, ainsi que des changements plus en profondeur aux approches en immigration francophone, comme la création d’un programme d’immigration économique distinct et fait sur mesure pour la francophonie.

Ce qui est clair, c’est qu’on ne pourra plus faire les choses comme avant; il nous faut un nouveau départ. Il faut que la nouvelle cible soit intégrée au plan annuel des niveaux du Canada. Il faut qu’on recrute plus systématiquement dans les pays sources francophones. Et surtout, il faut qu’on reconnaisse à nos communautés un rôle dans la promotion et dans la sélection d’immigrants d’expression française , souligne Mme Roy.

Pour Mme Veronis, certaines initiatives menées ces dernières années pour accueillir des réfugiés, notamment de Syrie, pourraient aussi en inspirer certaines dans les pays francophones.

Il y a plusieurs pays, notamment en Afrique, au Rwanda, au Burundi, en République démocratique du Congo où des gens sont dans des camps de réfugiés pendant des années. Et là, on pourrait faire un effort énorme pour améliorer les choses.

Le choix d’une cible qui augmente progressivement doit permettre aux communautés francophones de se préparer à l’accueil de ces potentiels nouveaux arrivants.