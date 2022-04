Une mère tenterait d’entrer illégalement aux États-Unis avec son fils de 5 ans

Introuvables depuis deux jours, Ertha Jean, 32 ans, et Mikael Rhorvensky Hyppolite, 5 ans, sont activement recherchés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon nos informations, elle serait arrivée avec son mari en tant que réfugiée au Canada il y a quelques semaines.

Peu de temps après avoir trouvé un endroit où loger dans le quartier Ahunstic-Cartierville, à Montréal, le couple se serait disputé.

Selon les échanges par messagerie texte, la dame en question n'aimerait pas le Canada. Elle aurait signifié son intérêt à partir aux États-Unis pour y construire une nouvelle vie , a déclaré une source d'information.

Dans un communiqué de presse, le SPVM mentionne craindre pour la sécurité de la mère et de son enfant.

Actuellement, elle ne peut pas entrer aux États-Unis par un poste frontalier. Le seul moyen qu'elle peut emprunter est de passer par une route secondaire pour entrer illégalement , a ajouté une autre source.

Compte tenu des températures très basses durant la nuit et des difficultés de traverser la frontière en pleine forêt, les enquêteurs du SPVM souhaitent retrouver Mme Jean et son enfant le plus rapidement possible.

Pour le moment, aucune alerte Amber n'est envisagée, puisqu'il s'agirait davantage d'un dossier de conflit conjugal que d'enlèvement parental.