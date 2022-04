Conflit concernant la propriété de l’aéroport de Port Hawkesbury

On fait aussi de l’information en format collation.

Je ne peux pas vraiment parler du contrat à ce stade, mais je suppose que nous devrons attendre et voir comment les choses se déroulent , dit-elle.

Dave Morgan est fondateur de Celtic Air, la société engagée pour gérer l'aéroport de Port Hawkesbury. Dans les documents de la cour, il déclare que le récent investisseur de Sydney, Chris Neville, organise une prise de contrôle hostile de AxAir, et que ça met Celtic Air en danger. AxAir est aussi la propriété de Dave Morgan.

Dave Morgan est le président de Celtic Air Services. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Chris Neville et Dave Morgan seront de retour devant le tribunal le 14 avril, mais on ne sait pas quand l'affaire sera réglée.

Malgré tout, la mairesse, est plus préoccupée par la baisse drastique des revenus de l'aéroport en raison de la pandémie.

En 2018-2019, le dernier exercice financier complet avant la pandémie, l'aéroport a encaissé 142 000 $ et généré un surplus d'environ 108 000 $ avant amortissement et contributions municipales annuelles.

Lors de l’exercice suivant, qui comprenait les premiers jours de la pandémie, les revenus de l'aéroport avaient chuté à 95 000 $ avec un surplus d'environ 14 000 $.

En 2020-2021, la dernière année pour laquelle des informations financières sont disponibles, l'aéroport a encaissé 26 000 $ et a enregistré un déficit de 54 000 $.

La mairesse de Port Hawkesbury, Brenda Chisholm-Beaton, n'est pas inquiète pour l'instant en ce qui a trait au bail ou aux opérations de l'aéroport. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Malgré ces défis importants, l'aéroport régional Allan J. MacEachen est resté ouvert au cours des deux dernières années et c'était certainement nécessaire , croit la mairesse.

L' aéroport reçoit des contributions annuelles de 15 000 $ chacune de la ville de Port Hawkesbury et des comtés d'Inverness et de Richmond en tant qu'actif essentiel qui complète le chemin de fer et les autoroutes qui mènent à la région. Brenda Chisholm-Beaton dit que l'avenir de l'aéroport à long terme a été discuté le mois dernier lors d'une séance de planification stratégique avec divers partenaires municipaux.

Nous avons toujours été prêts à nous adapter et à changer selon les circonstances, donc les stratégies pour continuer à croître et à améliorer l'aéroport évolueront au fur et à mesure que les opportunités se présenteront , dit-elle.

L'opérateur actuel est à mi-parcours d'un bail de 10 ans et la mairesse a bien l’intention de surveiller l'affaire judiciaire de près.

En attendant, la mairesse espère que le tourisme va rebondir cette année pour améliorer la situation financière immédiate de l'aéroport.

Toute cette demande refoulée au cours des deux dernières années à cause de la pandémie mondiale, je pense, va se traduire par une très grande année pour les atterrissages de vols privés à notre aéroport ce printemps, cet été et cet automne.