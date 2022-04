Plaidoyer pour le maintien au port du masque au-delà du 15 avril

On fait aussi de l’information en format collation.

Pour l'instant, le gouvernement compte l'abolir à partir de la mi-avril, mais la hausse marquée des cas et des hospitalisations lors de cette sixième vague inquiète le Dr Boileau et des professionnels de la santé.

Plusieurs citoyens s’inquiètent aussi des dangers pour les personnes vulnérables.

La médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec, Dre Maryse Guay, croit que le port du masque demeure l’une des dernières mesures de protection. C'est pour protéger la personne vulnérable et nous ne voulons pas être la source de cette transmission , rappelle-t-elle.

Dre Guay croit qu’il ne faut pas hésiter à conserver le port du masque parce que la situation est loin d’être revenue à la normale. Nous ne sommes jamais descendus en bas des 1000 hospitalisations quotidiennes au Québec. Nous pourrions converser le port du masque et même avec d'autres infections respiratoires , estime-t-elle.

« Le port du masque est une bonne habitude à prendre et il faudrait le délaisser moins vite qu’on l'aurait cru. » — Une citation de Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique

Le port du masque devrait aussi se maintenir dans les endroits publics selon Dre Guay. Il serait prudent d'aller au-delà du 15 avril même si on remarque que les gens ne sont pas très fidèles au masque. Il est souvent porté au menton. Il faut le porter comme il le faut pour que ce soit efficace, particulièrement lorsque l’on a des symptômes. Les réflexes développés avec la COVID doivent rester. Lorsque l’on est malade, on reste chez soi.