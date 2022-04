Un prix vert pour le GP3R au 37e Gala Radisson

Le directeur général de l’organisation, Dominic Fugère, est resté sans mots sur scène à la salle J.-Antonio-Thompson, vendredi.

J’étais un peu fâché qu’on ne soit pas en nomination dans cette catégorie parce que ça a été compliqué avec la COVID-19. Faire des zones, faire le service aux sièges, etc. On a mis plusieurs mesures en place pour tenir un grand prix en pleine pandémie et finalement on a gagné! Ça m’a surpris, ils m’ont bien eu , confie Dominic Fugère.

Un paradoxe?

Le directeur général de l’organisation admet que la situation peut paraître contre-intuitive pour certains en raison des voitures sur les pistes, mais soutient que des actions pour protéger l’environnement se font aussi hors piste. Il évoque notamment le compostage des restes de tables dans les loges.

Celui qui espère voir le Grand Prix de Trois-Rivières GP3R devenir un laboratoire d'expérimentation pour de nouvelles pratiques plus écologiques a d’ailleurs annoncé vendredi investir dans un nouveau carburant qui utiliserait moins de pétrole.

Dominic Fugère a collaboré avec la santé publique afin d'encourager la population à se faire vacciner durant le Grand Prix de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La technologie canadienne développée à l’Université de Calgary consiste à capturer du carbone dans l'atmosphère et à le mélanger avec de l’hydrogène vert pour créer un carburant qui émet moins de gaz à effet de serre. C’est une opportunité qu’on a avec la filière de l’hydrogène vert qui se développe à Bécancour et la recherche qui se fait à l'Université du Québec à Trois-Rivières (Université du Québec à Trois-Rivières UQTR ) , affirme Dominic Fugère.

Les premiers tests doivent commencer au mois de mai. Le directeur général espère pouvoir utiliser le nouveau carburant dans une série complète de voitures bientôt, mais le projet coûtera cher. Selon Dominic Fugère, ce nouveau carburant coûterait 20 dollars par litre.