Des Ukrainiens réclament plus d’aide en Ontario pour les réfugiés

L'Ukrainienne Sandy Tarasenko, qui est arrivée au Canada avec ses trois enfants il y a un peu plus d'une semaine, se plaint du manque d'appui aux réfugiés en Ontario.

Les Ukrainiens sont très travaillants , dit la mère de famille. On ne vient pas ici pour regarder la télévision toute la journée jusqu'à la fin de la guerre.

On est prêts à tout faire. Nous avons juste besoin de quelqu'un qui nous guide et qui nous aide à faire les premières démarches , ajoute-t-elle.

La mère de famille a décidé le 24 février de quitter Kiev pour fuir les combats avec ses enfants de 3, 9 et 11 ans et une amie. Son mari est resté en Ukraine comme beaucoup d'autres hommes.

Après avoir traversé la frontière hongroise, ils sont passés par Vienne et Paris avant de prendre un avion pour Toronto le 24 mars.

Elle raconte qu'en Europe, il y avait des bénévoles dans les gares et les aéroports, notamment, pour les aider à se trouver un logis, de la nourriture, de l'argent, mais pas en Ontario, dit-elle.

« C'est très difficile. » — Une citation de Sandy Tarasenko, mère ukrainienne

Elle dit qu'elle a passé des heures à remplir des formulaires, pouvant compter uniquement sur l'aide d'une amie canadienne chez qui elle habite présentement à Burlington.

La mère de famille a aussi inscrit ses enfants à l'école et doit aller à la banque vendredi pour s'ouvrir un compte.

Elena Lazar, présidente par intérim de la section à Hamilton du Congrès des Ukrainiens Canadiens, indique que les familles ukrainiennes ne sont pas admissibles à tous les programmes offerts généralement aux réfugiés, parce qu'ils viennent au Canada sur une base temporaire.

J'espère que l'Ontario, d'ici une semaine ou deux, regardera ce qui se fait ailleurs au pays et verra les services offerts dans les autres provinces et bonifiera peut-être ses services , dit-elle.

Plus d'aide à venir

L'Ontario offre aux réfugiés ukrainiens jusqu'à 28 000 $ dans le cadre son programme Deuxième carrière, pour les aider à payer leurs frais de subsistance, d'études et de transport, notamment, indique Harry Godfrey, porte-parole du ministre du Travail Monte McNaughton.

Il ajoute que le Ministère leur offre de l'aide pour faire reconnaître leurs diplômes et leur expérience professionnelle.

Nous annoncerons d'autres initiatives pour permettre aux Ukrainiens de trouver plus facilement un logement, un emploi et faire des études gratuitement pour qu'ils puissent démarrer leur nouvelle vie en Ontario aussi rapidement que possible , dit M. Godfrey.

Avec des renseignements fournis par CBC News