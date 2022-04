Hausse marquée des réclamations en santé mentale chez les policiers d’Halifax

La police régionale d'Halifax a récemment constaté une augmentation du nombre d'agents qui font des réclamations pour des raisons de santé mentale et qui doivent s'absenter du travail.

Le Conseil des commissaires de police a demandé ce mois-ci au personnel municipal d'étudier les causes de l'augmentation et les solutions possibles.

La police régionale d'Halifax a refusé une demande d'entrevue.

Le chef Dan Kinsella a déjà dit que le département ne partagerait pas exactement le nombre d'agents faisant des réclamations pour santé mentale en raison des politiques de confidentialité et de sécurité.

Je n'avais pas nécessairement l'impression que nous avions suffisamment d'informations pour comprendre à la fois l'étendue du problème, les causes contributives et les solutions possibles , dit le commissaire Harry Critchley.

C’est lui qui a transmis la motion réclamant l'étude en ajoutant qu'il avait demandé à la police régionale d’Halifax de fournir plus d'informations à plusieurs reprises pour que le conseil puisse prendre de meilleures décisions lors des délibérations budgétaires.

Le conseil régional a initialement rejeté le budget de la police de cette année avant d'approuver une version révisée qui n'inclut pas une augmentation de 2 millions $. Le budget final alloue des fonds pour 18 membres supplémentaires, dont 12 patrouilleurs.

Les délibérations budgétaires ont suivi la publication d'un rapport sur le définancement de la police à Halifax. Le rapport formule 36 recommandations sur la réforme de la police et la réorientation des ressources vers des domaines tels que la réponse à la santé mentale, l'application de la loi sur la circulation et le signalement des agressions sexuelles.

Traitement rapide et efficace

Le président du syndicat représentant la police d'Halifax affirme que le service fonctionne en sous-effectif et que cela aggrave un travail déjà stressant pour les agents.

Le président de l'Association de la police régionale d'Halifax, Dean Stienburg, affirme que les policiers n'ont pas accès à un traitement de santé mentale approprié. (Shaina Luck/CBC) Photo : Radio-Canada / Shaina Luck

Le sergent Dean Stienburg ne veut pas non plus dire combien de policiers sont en congé en raison de leur santé mentale. Mais il confirme que le problème n’est pas nouveau et qu'il n'a été qu’aggravé par la pandémie.

Nous avons couru trop maigres pendant trop longtemps , dit-il. Il ajoute que l'étude est un début positif, mais ce n'est pas la seule réponse.

Je pense que l'un des plus grands défis est d'obtenir un traitement rapide et efficace pour nos membres , croit le président du syndicat.

À son avis, au moment où un problème est détecté, il est souvent trop tard.

Les choses ont progressé avec leur maladie au point où il devient beaucoup plus difficile de les faire revenir. Il croit que la province doit miser sur la prévention en plus de mettre sur pied un programme de traitement intensif développé localement où les agents peuvent visiter le service rapidement et être en mesure de recevoir un soutien de suivi.

Le DrNick Carleton, directeur scientifique de l'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique dit qu’il il existe des centaines de programmes fondés sur des données probantes au Canada pour traiter la santé mentale des policiers, mais le défi est de traiter une personne continuellement renvoyée dans des environnements stressants.

Nous leur demandons de se mettre en danger, mentalement, une deuxième, une troisième, une quatrième fois pendant 25, 30 ans , explique-t-il.

Nous devons vraiment comprendre qu'il n'y aura pas de solution unique pour soutenir leur santé mentale.

Nick Carleton est également professeur de psychologie à l'Université de Regina. Photo : Radio-Canada

Selon Anciens Combattants Canada, plus de 40 % des demandes d'invalidité de longue durée pour la GRC en 2014 provenaient d'agents souffrant de troubles mentaux après avoir quitté la force.

Le Dr Nick Carleton a aussi contribué à l'élaboration d'une étude de 10 ans pour la Gendarmerie royale du Canada GRC qui a débuté en 2019. Il suit les cadets tout au long de leur formation et des cinq premières années de leur carrière afin d'identifier les causes des troubles de santé mentale et de créer des interventions fondées sur les données.

Nous devons fournir un soutien continu, je pense, de l'entraînement jusqu'à la retraite , dit-il.

Selon lui, l'augmentation des réclamations pour santé mentale par les policiers pourrait être liée à la pandémie, mais aussi à la façon dont la police a été décrite dans les médias ces derniers temps. Il pense qu'il est plus probable que le problème ait toujours existé, mais qu'il ait été sous-traité.