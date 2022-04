Un ancien soldat canadien d’Ottawa rejoint le combat en Ukraine

On fait aussi de l’information en format collation.

À l'extérieur, un panneau À louer . Le militaire à la retraite a prévenu son colocataire : il devra se trouver une nouvelle place où vivre. Tous deux ne savaient pas, alors, quand ni s’ils allaient se revoir un jour.

Le résident d'Ottawa de 50 ans – que CBC News a accepté de ne pas nommer pour des raisons de sécurité – est maintenant en Ukraine alors que les forces russes poursuivent leur invasion d’une nation souveraine.

Je ne peux rester assis les bras croisés à simplement regarder. Je dois faire quelque chose , a-t-il expliqué lors d'une entrevue avant son départ.

Sa vie maintenant dans des cartons et entreposés, JT dit qu'il ne sait pas ce qui l'attend au Canada s'il revient. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Des sacs remplis, y compris d’un gilet pare-balles, de l’équipement qu'il espérait remettre à ceux qui en manquent, se trouvaient alors posés sur le sol, prêts à partir.

Assumer une partie du fardeau du peuple ukrainien

JT raconte qu'il s'est joint aux Forces armées canadiennes en 1994 et a été déployé en Bosnie, en Macédoine, en Afghanistan et au-delà. Son expérience réside dans les opérations d'infanterie et de génie de combat, avec une spécialité en tant que plongeur de combat. Il a également une formation de base en élimination d'explosifs, explique-t-il.

Les appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux gouvernements et aux peuples du monde entier, ainsi que les images de villes bombardées, sont restés gravés dans la mémoire du soldat à la retraite, qui a joint la Légion internationale ukrainienne pour prendre les armes.

Un homme passe devant un bâtiment endommagé par des bombardements sur l'avenue Mira (avenue de la paix) à Marioupol, en Ukraine, le 13 mars. Photo : Associated Press / Evgeniy Maloletka

Les enfants confrontés aux horreurs de la guerre et les Ukrainiens contraints de prendre les armes ont aussi motivé sa décision.

C'est absolument déchirant. C'est très difficile à voir pour moi , a-t-il partagé. Les artistes et musiciens, et les autres, soudainement doivent intervenir et faire des choses qui sont normalement répugnantes pour une personne ordinaire.

JT espère assumer une partie de ce fardeau, craignant ce que la guerre pourrait signifier pour les autres, y compris les jeunes soldats qui feront face à ce traumatisme dans les années à venir.

La meilleure manière d’utiliser son expérience militaire serait sans doute dans la formation, mais JT se dit prêt à aller là où ce sera nécessaire.

Si je vais au combat, je suis à peu près certain que mes compétences reviendront assez rapidement , a-t-il glissé avant de prendre son vol, payé de sa propre poche.

Aller en Ukraine seule responsabilité du voyageur

Affaires mondiales Canada décourage tout voyage en Ukraine. Un avertissement a été émis en ce sens aux voyageurs le 1er février. Le ministère fédéral indique que sa capacité à fournir des services consulaires est sévèrement limitée, n'ayant aucune présence physique en Ukraine.

Le gouvernement du Canada pourrait ne pas être en mesure de fournir une assistance aux citoyens canadiens qui rejoignent des milices ou des armées et sont blessés ou capturés par les forces russes , indique-t-on dans une réponse envoyée par courriel.

Le Ministère ne tient pas non plus de registre des Canadiens qui choisissent de se rendre en Ukraine, ajoutant qu'il est particulièrement dangereux de s'engager en tant que combattant étranger.

Des hommes émergent pour s'approvisionner dans leur quartier encore en feu à Marioupol le 23 mars. Photo : Getty Images / Maximilian Clarke/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

La décision de voyager relève de la seule responsabilité du voyageur et nous ne pouvons garantir la sûreté et la sécurité des Canadiens à l'étranger.

Mise en garde

Expert en sécurité nationale, Christian Leuprecht, professeur au Collège militaire royal du Canada et à l'Université Queen's, met en garde les Canadiens qui seraient tentés par ce voyage.

Selon lui, des conflits comme ceux-ci attirent souvent des personnes avec de bonnes intentions, mais naïves, y compris des personnes sans formation adéquate.

Vous pourriez être torturé par les Russes. Vous pourriez être jeté dans un goulag russe et en Sibérie s'ils vous trouvent , explique-t-il. Vous pourriez [développer] des problèmes de santé mentale. Je veux dire, il y a toute une série de conséquences qui pourraient finalement en découler.

L’expert pense que le gouvernement fédéral doit faire attention aux messages qu’il véhicule concernant les Canadiens qui partent se battre.

Mais, dans le même temps, M. Leuprecht ajoute que ceux qui ont des compétences concrètes à offrir, que ce soit en médecine, en génie, en programmation informatique ou, dans ce cas, une expérience dans les Forces armées canadiennes, peuvent être un atout.

Dans son ancienne maison, dans l'ouest d'Ottawa, une pile d'équipement, y compris son sac à dos rempli, est prête à partir à tout moment. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Bien qu'il parte seul, JT estime que chaque goutte remplit un seau... et finalement, c'est un incendie que nous devons éteindre .

Sa vie désormais placée dans des cartons, sans aucune garantie sur la durée de son congé, il n'exclut pas de rester en Europe de l'Est et d'aider à reconstruire ce qui a été détruit.

Mais pour l'instant, il se concentre sur ce qui l'attend, reconnaissant la possibilité qu'il s'agisse d'un aller simple.

Je suis en paix, avec mes choix, mes amis, mes collègues… Je suis prêt à tout , a-t-il lancé. Mais je peux vous garantir que je vais me battre jusqu’au bout et aussi fort que possible.

Avec les informations de Joseph Tunney, CBC News