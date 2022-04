Incendie chez un concessionnaire automobile de Tracadie

On fait aussi de l’information en format collation.

Plusieurs témoins ont observé une importante colonne de fumée dès 6 h 30 lundi matin, visible de loin.

J’étais en route pour le travail quand le camion de pompier m'a dépassé un peu plus tôt et j'ai vu la colonne de fumée au loin. Arrivé sur place, j’ai pu remarquer l’incendie chez Toner GMC , indique Jimmy Thibodeau, qui pense que le feu semblait être plus important à l'arrière de l'édifice.

Une vidéo prise par Jimmy Thibodeau montre bien la colonne de fumée.

Le maire de Tracadie, Denis Losier s'est rendu sur les lieux de l'incendie lundi. Vers 8 h, le feu faisait toujours rage a-t-il pu constater.

« De ce que je vois, c'est un feu de très grande importance et les dommages risquent d’être importants aussi. » — Une citation de Denis Losier, maire de Tracadie

La Gendarmerie royale du Canada GRC a redirigé la circulation en pleine heure de pointe pour permettre le travail des pompiers. La rue Principale est fermée à la circulation entre la rue Du Moulin et la route 11.

Denis Losier pointe que l'entreprise abrite de nombreux pneus et des produits combustibles, qui peuvent compliquer le travail des pompiers.

Le concessionaire automobile Toner GMC Chevrolet Buick de Tracadie était la proie des flammes lundi matin. Photo : Gracieuseté

Par la couleur de la flamme, on voit qu'il y a la question de l'huile, des pneus et ces choses-là. Pour la sécurité des gens, on veut éviter la circulation dans cet endroit-là , raconte le maire en entrevue à l'émission La matinale.

Le concessionnaire vend des véhicules des marques GMC, Chevrolet et Buick et emploie une trentaine de personnes.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie