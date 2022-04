Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé les meurtriers, tortionnaires, violeurs, pilleurs russes, après le retrait russe de Boutcha, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, et la découverte cette fin de semaine d'un grand nombre de corps de civils dans des fosses communes ou dans les rues.

La diffusion de ces images a révulsé les Occidentaux et l'Union européenne (UE) discutait lundi matin en urgence de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l'Allemagne, a indiqué le haut représentant Josep Borrell.

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ONU Antonio Guterres s'est dit dimanche profondément choqué par les images de civils tués à Boutcha , et le bureau des droits de l'Homme des Nations unies a évoqué de possibles crimes de guerre .

Le corps de civils jonchent une rue de Boutcha, en banlieue de Kiev, le 2 avril 2022, après le retrait des forces russes. Photo : Reuters / Zohra Bensemra

Le nombre total de morts reste encore incertain. Selon la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova, les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés dans les territoires de la région de Kiev récemment repris aux troupes russes, qui s'en sont retirées pour se redéployer vers l'est et le sud.

L'AFP a vu samedi les cadavres d'au moins 22 personnes portant des vêtements civils dans des rues à Boutcha, tuées d' une balle dans la nuque , aux dires du maire, Anatoli Fedorouk, à l'Agence France-Presse AFP .

M. Fedorouk avait par ailleurs affirmé samedi que 280 personnes avaient été enterrées dans des fosses communes , car elles ne pouvaient être inhumées dans les cimetières communaux, tous à portée des tirs russes pendant les combats.

Anatoli Fedorouk, maire de Boutcha, explique que des civils ont aussi dû être enterrés en masse dans des fosses en raison des tirs russes près des cimetières. Photo : afp via getty images / Sergei Supinsky

Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a pour sa part appelé lundi à créer une commission d'enquête internationale sur le génocide commis selon lui par l'armée russe à Boutcha. Ces massacres sanglants commis par des Russes, des soldats russes, méritent d’être appelés par leur nom. C’est un génocide, et il doit être jugé , a déclaré à la presse Mateusz Morawiecki. C’est pourquoi nous proposons de mettre en place une commission internationale pour enquêter sur ce crime de génocide.

De nouvelles sanctions « dans les jours à venir »

Devant les images funestes qui ont circulé, les Occidentaux veulent adopter de nouvelles sanctions contre Moscou, après en avoir déjà lancé plusieurs depuis le début de l'invasion russe le 24 février, ciblant massivement des entreprises, des banques, des hauts responsables, des oligarques, et interdisant l'exportation de biens vers la Russie.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a relayé ses attentes dans un tweet : J'exige de nouvelles sanctions dévastatrices du G7 MAINTENANT : embargo sur le pétrole, le gaz et le charbon, fermer tous les ports aux navires et marchandises russes, déconnecter toutes les banques russes de SWIFT .

La pression porte ainsi notamment sur les hydrocarbures, importante ressource financière pour la Russie. Mais l'Union européenne UE importe environ 40 % de son gaz et de son pétrole de Russie, cette dépendance rend donc difficile l'imposition de sanctions.

Nous travaillons tous les jours à mettre en place les préconditions et les étapes vers un embargo et c'est aussi, de mon point de vue et de celui du gouvernement fédéral, la bonne approche et celle qui pénalise (Vladimir) Poutine chaque jour , a déclaré lundi le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, lors d'une conférence de presse, alors qu'il était interrogé sur l'éventualité que l'Allemagne soutienne un embargo énergétique européen contre la Russie.

La France a aussi évoqué la possibilité de sévir contre le secteur énergétique russe. Nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier l'Allemagne dans les prochains jours , a indiqué le président Emmanuel Macron.

Dès samedi, les États baltes avaient quant à eux annoncé la cessation de leur importation de gaz russe, et le président lituanien Gitanas Nauseda, avait appelé le reste de l'Union européenne UE à les suivre. Les pays baltes sont désormais desservis par des réserves de gaz stockées sous terre en Lettonie.

L'Union européenne UE prévoit déjà réduire du deux tiers sa dépendance à l'énergie russe d'ici la fin de l'année, et s'en défaire complètement d'ici 2030.

