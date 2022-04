Les élèves de la Colombie-Britannique peuvent ne jamais recevoir d’éducation sexuelle

La Colombie-Britannique accorde le droit aux parents et tuteurs de retirer leurs enfants des cours d'éducation sexuelle lorsqu’ils jugent que des sujets délicats sont abordés, mais cette situation n'est pas sans conséquence pour les élèves, s'inquiète une experte.

Renée Lanctôt, sexologue à Vancouver, pense qu’il est crucial pour les enfants de recevoir cette éducation. Ainsi ils seront capables de naviguer parmi toutes les émotions positives et négatives auxquelles ils vont faire face dans n’importe quelle relation amicale, sexuelle ou professionnelle , dit-elle.

D’ailleurs, la sexologue est catégorique : sans éducation sexuelle factuelle, les enfants prendront pour acquis des mythes qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices, que ce soit des grossesses non désirées, une maladie sexuellement transmissible , prévient-elle.

« L’éducation sexuelle nous équipe avec des outils pour se protéger si jamais on se retrouve dans une relation avec des zones grises. Pourquoi ne pas donner les outils à nos enfants pour qu’ils sachent comment se comporter? » — Une citation de Renée Lanctôt, sexologue, Vancouver

Le ministère de l'Éducation affirme que sa politique vis-à-vis de l'éducation sexuelle est exceptionnelle et ne s’applique à aucune autre matière des programmes d’études. De plus, dit-il, le retrait d’un élève doit faire l’objet d’une discussion entre les parents et la direction de l’école.

Programme d’éducation sexuelle au Conseil scolaire francophone (CSF) Programme d’éducation sexuelle au Conseil scolaire francophone (CSF) Niveau Programme Maternelle - 3e année Les mots désignant des parties du corps, y compris les parties privées

Les notions de privé

Les bons secrets et les mauvais secrets

Les touchers appropriés et inappropriés

La conception / la reproduction

Les différents types de famille

4e et 5e année Les changements physiques, affectifs et sociaux vécus pendant la puberté, y compris ceux en lien avec la sexualité et l’identité sexuelle (min. 2 ateliers nécessaires)

Amitiés et relations saines

6e et 7e année Identité de genre et orientation sexuelle

Consentement et limites

Prévention des infections transmissibles sexuellement (et explication du vaccin contre la VPH)

Droits en ligne

8e et 12e année Les méthodes de contraception

Sexualité et éducation aux médias

Les décisions saines en lien avec la sexualité



Une politique de retrait des cours d'éducation à la sexualité

L'Éducation physique et santé de la maternelle à la 13e année contient des sujets liés à la reproduction et à la sexualité. Comme certains parents pourraient ne pas être à l’aise que leurs progénitures reçoivent cette instruction à l'école, la province leur donne le droit de voir leurs enfants obtenir cette instruction en dehors de la salle de classe.

De ce fait, les parents peuvent choisir d'enseigner l'Éducation physique et santé à la maison. L'élève n'est pas dispensé de cet apprentissage, assure le ministère, et il doit démontrer qu'il a reçu les connaissances sur ce sujet même s’il n’a pas participé aux cours d’éducation sexuelle fournis par son établissement scolaire.

Les conseils scolaires autonomes

La province n’intervient à aucun moment dans ce processus. En effet, elle laisse le soin aux conseils scolaires et directions d’établissement le soin de régler tout différend.

Contactés à ce sujet, la Commission scolaire de Vancouver (Commission scolaire de Vancouver VSB ) et le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) indiquent ne pas comptabiliser le nombre d’élèves concernés par cette politique, ni ne recensent les raisons des parents. Les souhaits des parents sont respectés par les enseignants.

Il est important de noter que le programme d’enseignement se concentre sur le développement des connaissances des élèves dans les compétences fondamentales érigées par la Commission scolaire de Vancouver VSB , qui mettent l'accent sur la façon dont les élèves apprennent, plutôt que sur les seules informations sur la matière , précise la Commission scolaire de Vancouver VSB .

De son côté, le Conseil scolaire francophone indique donner suffisamment de préavis aux familles et tuteurs pour qu’ils puissent contacter l’école en cas de préoccupations concernant un sujet particulier , l’une des recommandations du ministère de l’Éducation.

Cela donne la possibilité de résoudre les problèmes éventuels au lieu d’exclure les enfants de ces leçons , écrit le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF dans un courriel.

Concernant le budget alloué à l’éducation sexuelle, la Commission scolaire de Vancouver VSB explique qu’elle ne délimite pas un montant en fonction du sujet du programme ou du titre du cours, sans donner plus de détails. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF n’a pas répondu à notre demande à ce sujet.

Ne pas réduire l'éducation sexuelle à l'acte sexuel

Pour Tessy Vanderhaeghe, éducatrice en santé sexuelle, l’éducation sexuelle commence dès la naissance en fait, nous sommes toutes et tous des êtres sexués , explique-t-elle.

Elle rappelle qu’il ne faut pas réduire la sexualité à l’acte sexuel, mais considérer dans son ensemble c'est-à-dire en incluant les parties génitales.

Celle qui enseigne dans certaines écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique CSF démarre l’apprentissage en apprenant aux écoliers à identifier les vrais noms, les noms scientifiques des parties génitales donc les nommer.

Selon Tessy Vanderhaeghe, utiliser les bons mots permet d'exprimer un inconfort ou un abus, si le cas se présente. Mais avant tout, l’enseignement à la sexualité sert à comprendre comment son corps fonctionne.

Tout comme les enfants apprennent le fonctionnement du système digestif, du cerveau, le système reproducteur est une autre partie du corps. Selon l’éducatrice en santé sexuelle, ce sujet est évité en tant qu’adulte parce qu’on a cette gêne au niveau de la sexualité .