D’Odessa à Nepean : la longue épopée d’une famille ukrainienne

On apprécie tellement l’accueil , a soufflé Anna, âgée de 18 ans, portant fièrement sa nouvelle casquette avec un logo du Canada.

Elle est la seule membre du clan à comprendre et à parler en anglais. Pour les prochains mois, elle jouera l'interprète pour ses parents, Olena et Levan, et sa petite sœur, Tatiia, qui vient tout juste d’avoir 7 ans.

Anna Gugashashvili est arrivée à Nepean dimanche soir après une longue journée dans l'avion et dans les aéroports. Photo : Radio-Canada

Au terme d’une longue journée dans les aéroports, la famille semble à peine réaliser qu’elle est maintenant au Canada, qu’elle n’a plus peur de mourir et qu’elle peut enfin regarder vers l’avant. Un luxe qui ne leur était plus permis depuis le 24 février. Ce jour-là, Vladimir Poutine a lancé une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes et envoi de forces terrestres.

On entendait [dans les médias] plein d’informations différentes. On pensait que c’était une blague , se souvient Anna. À l’image du peuple ukrainien, elle a rapidement constaté que le président russe avait bien des choses en tête, mais que blaguer n’en était pas une.

Tammy Jeanveaux a installé quelques photos de la famille Gugashashvili dans sa maison. Photo : Radio-Canada

Après être demeurés en Ukraine les dix premiers jours du conflit, les Gugashashvili, originaires d’Odessa, une ville côtière, ont pu se réfugier en Roumanie. Là-bas, ils ont rempli la panoplie de formulaires nécessaires qui leur a permis de mettre les pieds au Canada dimanche.

Leur avion a atterri à Montréal, en début d’après-midi. Après avoir affronté une dernière étape administrative pour obtenir leur visa, la famille a pu rencontrer Tammy Jeanveaux, cette femme de Nepean qui a choisi de les accueillir généreusement dans sa maison.

Je voulais leur offrir un espace où ils allaient pouvoir décompresser ensemble. J’ai imprimé des photos de leur famille. Ils semblaient très contents quand ils ont visité la première fois.

« Mon ancien partenaire est décédé il y a un an. Il était un pilote à la retraite dans l’armée américaine. Pour honorer sa mémoire, j’ai décidé de faire ce qu’il aurait fait : ouvrir les portes de ma maison. » — Une citation de Tammy Jeanveaux

Pendant ce temps, à Odessa

Au moment où la famille, maintenant plus soudée que jamais, se préparait à monter à bord d’un avion pour Montréal, leur ancien chez-soi subissait les foudres des forces russes.

Odessa s'est réveillée dimanche en sursaut au fracas d'une série de frappes russes qui ont visé des infrastructures de ce grand port ukrainien sur la mer Noire, relativement à l'abri des combats.

La famille ukrainienne a vécu son lot d’émotions au cours des 39 derniers jours, soit depuis le début de l’invasion des forces russes en Ukraine. Bien qu’elle soit maintenant en sécurité à Nepean, il n’en demeure pas moins qu’elle est contrainte de recommencer sa vie à zéro.

« Appréciez chaque moment de votre vie. Si vous pouvez aider une famille ukrainienne, faites-le, s'il vous plaît. Nous sommes un bon peuple. Aidez-nous à arrêter la guerre. Ensemble, nous pouvons y arriver. » — Une citation de Anna Gugashashvili

Dans leurs valises, les Gugashashvili ont pu apporter que l'essentiel : quelques vêtements, beaucoup de courage et la même quantité de résilience. Cela signifie qu’ils ont dû laisser beaucoup de biens matériaux et de précieux souvenirs dans leur maison.

Ils ont aussi eu à dire au revoir à leur grand-mère et à leur chien. Ma grand-mère ne pouvait pas venir. Elle est trop vieille , explique Anna, en pleurant.

La famille Gugashashvili a dû laisser leur chien en Ukraine. Anna a donc pas tardé à se faire un nouvel ami. Photo : Radio-Canada

Ils ne pourront jamais renouer avec leurs biens dont ils tenaient la propriété pour acquise. En revanche, leur maman canadienne, Tammy Jeanveaux, travaille d’arrache-pied pour les aider à renflouer leur trousseau.

La femme, qui travaille pour le compte du gouvernement fédéral en tant que spécialiste en sécurité, n’est pas seule dans cette aventure. Elle a mobilisé ses voisins, sa famille et ses amis les plus précieux pour organiser une importante collecte.

Tout ce beau monde a d’ailleurs tenu à être présent dimanche soir lors de l’arrivée des Ukrainiens à leur nouveau domicile. Pendant plusieurs minutes, ils ont fait fi de la barrière linguistique pour apprendre à se connaître par l’entremise de signes, de sourires, et même de larmes.

Je ne m’attendais pas à ce que la communauté en fasse autant. C’est incroyable , confie la femme.

Des élèves d'une école de la région ont confectionné ces dessins pour leur souhaiter la bienvenue. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

Travailler, étudier, vivre

Toute la journée dimanche, des citoyens ont convergé vers sa résidence pour déposer des vêtements, des jouets, de l’eau, des produits de soin personnels et même des ballons de football, un sport peu pratiqué en Ukraine dont les nouveaux arrivants sauront peut-être apprécier en sol canadien.

Le père, Levan, a déjà reçu en cadeau un chandail aux couleurs de la ligue de touch football du coin. C’est Tammy Laverty Hall, une grande amie de l’autre Tammy, qui est venue le déposer.

C’est le chandail de mon père. Il paraît qu’il a la même carrure que [Levan].

Tammy Laverty Hall a préparé cette boîte pour leur souhaiter la bienvenue au Canada. Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

À moyen terme, les parents souhaitent se trouver un emploi pour faire part de leur expertise à une société en pleine pénurie de main-d'œuvre. En Ukraine, Olena était infirmière, en plus d’aider son mari, Levan, à gérer la destinée d’une boulangerie.

Mes parents veulent travailler. Ma sœur veut aller à l’école ici en septembre. Moi, je veux aller à l’Université d’Ottawa.

Nul doute, les Gugashashvili sont à Nepean pour s'enraciner.