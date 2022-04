Une décision d’ici deux semaines pour Bay du Nord, dit Steven Guilbeault

M. Guilbeault a déjà repoussé deux fois sa décision définitive sur Bay du Nord, défendu par ses promoteurs pour son potentiel économique dans une province lourdement endettée. Le projet divise jusque dans les rangs libéraux à Ottawa.

Le ministre s’est engagé dimanche à mettre fin au suspens d’ici deux semaines , ce qui porte au 17 avril au plus tard.

La société norvégienne Equinor utiliserait un navire de production, de stockage et de déchargement comme celui-ci pour exploiter le gisement de Bay du Nord à 500 km à l'est de Terre-Neuve et à une profondeur de 1200 mètres. Photo : Equinor

Questionné au sujet de la crédibilité de son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre GES d’ici 2030 après les multiples échecs du passé au Canada, M. Guilbeault a assuré que cette fois est différente.

On n’a jamais vraiment essayé auparavant. On se donnait des cibles, mais on ne se donnait pas vraiment de plan pour atteindre ces cibles , a-t-il expliqué. Le plan en question prévoit un investissement fédéral de 9,1 milliards de dollars dans l'espoir de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % d’ici les huit prochaines années et d'arriver à la carboneutralité d’ici 2050.

Le ministre a notamment rappelé son intention d’imposer un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre GES de l’industrie pétrolière de sorte que si les entreprises du secteur veulent continuer à produire autant ou même produire plus, elles vont devoir investir massivement dans la technologie pour réduire leur niveau de pollution , a-t-il déclaré.

Les détails de la réglementation entourant ce plafond seront développés au courant de l’année, a dit le ministre.

M. Guilbeault a présenté la capture du carbone comme une nécessité pour limiter le réchauffement de la planète autour de 1,5 degré Celsius puisque la consommation de pétrole, appelée à diminuer, n’atteindra pas zéro en 2050. Le pétrole qu’on va consommer, il faut que ce soit le pétrole qui émet le moins de gaz à effet de serre GES possibles et ce qui reste comme gaz à effet de serre GES il va falloir l’enfouir , a-t-il déclaré.