La saison des mariages s’annonce chargée en C.-B.

La récente levée de certaines restrictions, au niveau fédéral et provincial, est devenue l'occasion parfaite pour de nombreux Britanno-Colombiens qui attendent depuis plusieurs années de se dire oui.

Jusqu'au mois dernier où nous avons appris que les restrictions allaient changer, nous n'étions pas en mesure de dire aux gens : "Oui, amenez vos enfants" ou "Vous allez voir cette personne parce qu'elle peut venir, car les restrictions aux frontières internationales ne sont pas un problème" , explique Liz Locke.

Elle prévoit de dire oui à son fiancé en juillet, le mois de l’anniversaire de leur première rencontre. Il se trouve que ça tombe un samedi cette année. Alors, on croise les doigts pour le lieu , ajoute-t-elle en soulignant que trouver celui-ci est très difficile .

Notre lieu de prédilection a subi de nombreuses restrictions pendant la pandémie et ils ne sont pas en mesure de nous donner une date à confirmer avant juin. [...] Est-ce que nous abandonnons? Est-ce qu'on trouve autre chose et on fait en sorte que ça marche? C'est un peu les grandes questions .

Liz Locke et son fiancé ne sont pas les seuls à vouloir sceller leur union durant cette saison. Elle estime qu'il y aura donc d'autres décisions à prendre.

Peut-être que nous n'aurons pas notre traiteur ou notre lieu de réception préféré, mais au final, nous devrons juste prendre une décision et faire avec , poursuit-elle.

J'espère que nous pourrons tous avoir l’événement que nous voulons et que nous pourrons célébrer , souligne Liz Locke.

Des acteurs de l'industrie surchargés

Cet engouement, presque sans précédent, plonge les traiteurs, les organisateurs de réceptions et les fleuristes dans un rythme effréné de préparation pour cette saison des mariages.

Jason Harper, directeur culinaire et des opérations à Cocktails & Canapés, explique avoir refusé une bonne partie des demandes pour ne pas surcharger son équipe.

« Tous ceux qui avaient prévu de petits événements une semaine à l'avance, deux semaines à l'avance, se sont dit : "OK, changement de programme. J'aimerais en fait quadrupler le nombre de personnes avec qui j'aimerais faire la fête", ce qui est un beau problème à avoir. » — Une citation de Jason Harper, directeur culinaire et des opérations, Cocktails & Canapés

La propriétaire de Garden Party Flowers, Geneviève Blondin, explique elle aussi avoir reçu de nombreuses demandes depuis la levée des restrictions.

Ça a vraiment repris ces deux dernières semaines, ce qui est génial , s’exclame-t-elle.

Auparavant, un seul membre de son équipe s'occupait des consultations pour les mariages, mais avec la demande grandissante, elle indique former de nouveaux employés.

On a augmenté les disponibilités pour les consultations et on a formé plus de nouveaux coéquipiers pour qu’ils puissent répondre à la demande .

Déjà des demandes pour 2024

Rajan Kainth, le propriétaire de South Hall Banquet & Wedding Palace explique d'ores et déjà recevoir des demandes pour 2024.

« Les gens veulent connaître les prix, ils veulent savoir ce qu’ils vont débourser même en 2024 et c’est difficile pour moi de leur dire avec ce marché volatil. » — Une citation de Rajan Kainth, propriétaire, South Hall Banquet & Wedding Palace

Il précise qu'il ne lui est pas possible d'offrir des devis ou de procéder à la signature de contrats en raison de l'inflation, des coûts de la main-d'œuvre, ou encore de facteurs extérieurs comme la guerre en Ukraine.

Nous aimons généralement évaluer nos coûts par rapport à l'été précédent , indique-t-il. Nous fixerons donc nos tarifs pour 2024, probablement vers la fin de cette année .

Avec des informations de Janella Hamilton et Amélia MachHour