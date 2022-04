Le vol de voyageurs de Winnipeg reporté… d’une semaine

Leur vol est annulé. Et le prochain ne décolle que dans une semaine. Les membres de la famille Papuli se retrouvent coincés à Ottawa - tout comme une vingtaine de Manitobains.

On fait aussi de l’information en format collation.

Fabrice Papuli, sa femme et leurs trois enfants étaient venus passer la semaine de relâche à Ottawa. Mais ce qui devait être une semaine de tourisme et de bon temps en famille se termine en queue de poisson, alors qu’ils devaient rentrer à la maison ce dimanche.

À 1 h, on a reçu un courriel de la compagnie disant que pour des raisons d’équipage, elle était obligée d’annuler le vol , a-t-il appris, déçu.

M. Papuli est arrivé à l’aéroport pour remédier à la situation vers 10 h dimanche. Il a discuté avec plusieurs responsables de Flair, pour se retrouver en après-midi face à deux options : soit recevoir un remboursement équivalent à 150 $ par passager, soit attendre sept jours pour la prochaine liaison Ottawa-Winnipeg.

Sept jours, trois enfants… ma femme et moi avons un travail. On est dans l’incapacité de travailler ici, donc [il y aurait] une perte de salaire , déplore le père de famille.

Fabrice Papuli, sa femme et leurs trois enfants étaient venus passer la semaine de relâche à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Une vingtaine de passagers se trouvent dans cette même situation. Ils sont tous coincés à Ottawa pour sept jours. La compagnie aérienne a toutefois offert la nuitée à l'hôtel.

La propriétaire de l'agence de voyage Groupe Inspirations Voyage, Marie Pier Guilmette, a avoué ne pas être surprise d’une telle situation.

Son agence préfère ne pas faire affaire avec Flair.

Un délai d’une semaine, personne ne devrait accepter ça , tranche-t-elle.

La propriétaire de l'agence de voyages gatinoise Inspirations Voyage, Marie-Pier Guilmette (archives) Photo : Radio-Canada

Le cofondateur et président-directeur général PDG de Vol en Retard.ca, Jacob Charbonneau, abonde dans le même sens. On entend beaucoup parler de Flair dernièrement à la suite des annulations.

La compagnie aérienne aurait d’abord évoqué un manque de personnel pour expliquer cette annulation. Après, il aurait plutôt été question d’un problème technique.

On va évoquer plusieurs circonstances pour ne pas payer l'indemnisation , souligne M. Charbonneau.

Pendant ce temps, des passagers, comme les membres de la famille Papuli, ont passé la journée à l’aéroport d’Ottawa. Plus ils attendaient, plus l’impuissance et la frustration se faisaient ressentir.

Flair, une compagnie à bas prix qui ne jouit pas d’une excellente réputation, selon une agente de voyage. Photo : Radio-Canada

Au bout de quelques heures, on nous a amené de l’eau et des biscuits périmés depuis cinq mois , de décrire M. Papuli.

Contactée par Radio-Canada, la compagnie aérienne Flair n’a pas été en mesure de répondre aux questions de notre journaliste.

Avec les informations de Nafi Alibert