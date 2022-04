COVID-19 : la lassitude de la population se fait sentir

Entendre parler de la COVID-19 encore et toujours, devoir suivre des mesures sanitaires imposées depuis des mois sans savoir quand nous en serons dispensés… Tout cela lasse de nombreux Québécois, qui se demandent quand (et si) cette pandémie va finir un jour.

Ève Dubé, docteure en anthropologie et chercheuse à l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ , le constate : De plus en plus de personnes souffrent de ce qu’on appelle la fatigue pandémique. Et cela se répercute sur la motivation des gens à respecter les gestes barrières.

La chercheuse Ève Dubé explique que plus on a peur de contracter la COVID-19, plus on est motivé à changer ses comportements. Photo : Radio-Canada

On a beaucoup vendu la vaccination comme la fin de la pandémie, la sortie de la crise, le retour à la vie normale. Malheureusement, avec les variants, ce n’est pas survenu , poursuit-elle.

Impuissance et fatalisme

Plus inquiétant encore, des gens qui se sont fait vacciner trois fois ont quand même contracté la maladie. De quoi embrouiller les esprits et susciter un sentiment d’impuissance, voire de fatalisme.

On sait que le vaccin est très, très efficace pour prévenir les complications, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19, mais malheureusement, il ne protège pas très bien contre l’infection.

Le psychologue clinicien Marc-André Dufour est lui aussi témoin de cette exaspération grandissante, pour ne pas dire généralisée, et il la comprend. Après deux ans, ça ne nous tente plus d’être attentifs , reconnaît-il. Mais au lieu de céder à l’abattement, il prône la bienveillance.

Selon le psychologue clinicien Marc-André Dufour, la lassitude des gens à propos de la COVID-19 accroît les besoins pour des services dans le domaine de la santé mentale. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

La conscience des autres, se mettre à leur place, l’empathie, c’est comme ça qu’on traverse le mieux les difficultés.

« Passons de la lassitude à la gratitude. » — Une citation de Marc-André Dufour, psychologue clinicien

Dans la grande région de Québec et dans Chaudière-Appalaches, l’envie de se faire vacciner ne s’essouffle pas, bien au contraire.

700 personnes viennent chaque jour, en majorité pour la troisième ou la quatrième dose , indique Mélanie Otis, coordonnatrice aux relations médias au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les prises de rendez-vous pour la troisième dose avaient diminué à une cinquantaine par jour. Actuellement, c’est 200 personnes en moyenne qui s’inscrivent , révèle Mireille Gaudreau, relationniste au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches.

Tout ceci se produit alors que le nombre de cas de contamination repart à la hausse au Québec. Présentement, le taux de positivité dans la province est de 16,55 %, alors qu’il était de 13,74 % au début d'avril.

D'après les informations d'Audrey Paris et de Pascale Lacombe