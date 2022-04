Opération nettoyage à North Point Douglas

On fait aussi de l’information en format collation.

Munis de pinces, de gants, de bacs et de friandises, les membres du Mama Bear Clan et de Point Douglas Residents Committee (PDRC) se sont rencontrés au coin de la rue Annabella et de l’avenue Rover afin de nettoyer les berges de la rivière Rouge.

« Nous avons contacté notre conseiller municipal. Nous avons contacté d’autres politiciens, mais ils semblent tous indifférents. » — Une citation de Ben Thiessen, président du comité sur le logement du Point Douglas Residents Committee PDRC

Le président du comité sur le logement du PDRC, Ben Thiessen, avance qu'un manque de volonté politique est à l'origine de ce problème de déchets. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Le président du comité sur le logement du Point Douglas Residents Committee PDRC , Ben Thiessen, affirme que son organisation interpelle la Ville depuis le mois d’octobre.

Selon des documents obtenus par Canadian Broadcasting Corporation CBC , l’endroit est jugé trop dangereux pour y déployer des employés de la Ville, et présente des risques accrus en hiver et au printemps.

« La communauté tient à cet environnement. C’est ici que nous sortons avec nos chiens, que nous nous promenons en nature. » — Une citation de Ben Thiessen, président du comité sur le logement du Point Douglas Residents Committee PDRC

M. Thiessen a apporté son propre camion pour transporter les tentes, les étagères, les ustensiles ou même le canapé qui traînaient encore.

Une trentaine de bénévoles ont nettoyé des débris le long de la rivière Rouge, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Ben Thiessen affirme que ces dégâts résultent de programmes municipaux qui fournissent de la nourriture à ces campements mais qui ne se responsabilisent pas après le départ des occupants.

« C’est le pire dégât que nous ayons vu jusqu’ici. Le pire, de loin. » — Une citation de Ben Thiessen, président du comité sur le logement du Point Douglas Residents Committee PDRC

Selon M. Thiessen, un second nettoyage est prévu le 30 avril.

Avec les informations de Peggy Lam