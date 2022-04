La mobilisation pour l’Ukraine ne s’essouffle pas au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, la mobilisation pour l’Ukraine ne montre aucun signe d’essoufflement, plus d’un mois après l’invasion de ce pays par la Russie.

On fait aussi de l’information en format collation.

C’est du moins l’avis de Maryna Kulish, une résidente de Dieppe qui souligne que les collectes de dons et les rassemblements se multiplient.

Encore une fois, dimanche, ils étaient nombreux à avoir déployé leurs affiches à Moncton pour demander la fin de la guerre et dénoncer les actions de la Russie.

Devant l’hôtel de ville, ils ont aligné des chaussures sur le trottoir, afin d’honorer la mémoire de 158 enfants tués en Ukraine.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Rassemblement en soutien à l'Ukraine, dimanche à Moncton. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

Le Club ukrainien de Moncton travaille sans relâche depuis plus d'un mois.

Chaque Ukrainien qui habite à Moncton, Dieppe, au Nouveau-Brunswick et au Canada fait de son mieux , déclare Anastasia Zaiets.

On a des événements culturels, on a des événements gastronomiques , énumère Maryna Kulish, qui considère que toutes les occasions sont bonnes pour amasser des fonds et sensibiliser les Néo-Brunswickois au conflit qui ravage leur pays d’origine.

Maryna Kulish. Photo : Radio-Canada

En appui aux efforts de la diaspora ukrainienne, qu’Oksana Seniv n’hésite pas à qualifier de travail à temps plein depuis cinq semaines, des commerçants locaux répondent présents.

Gene Cormier, propriétaire du restaurant Euston Park, à Moncton, a sorti son tablier de cuisine dimanche après-midi pour amasser des fonds destinés au Club ukrainien.

Mon voisin vient de l'Ukraine , dit le restaurateur. Il a partagé un peu de recettes qu'on fait aujourd'hui. C'est un plaisir culinaire et quelque chose de bien pour la communauté.

Un autre événement aura lieu dimanche prochain pour les festitvités de Pâques.

D’après le reportage de Sarah Déry