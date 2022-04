Un retour pour le Salon camping, chasse et pêche à Trois-Rivières

Les organisateurs ont fait des pieds et des mains pour que l'événement ait lieu. Ça tient quasiment du miracle, on a réussi à faire trois salons cette année , confie l’organisateur Gaétan Mondou. Le salon s'est organisé en un mois et demi, en raison des incertitudes liées aux règles sanitaires.

Des ventes hors du commun

Les activités de plein air et les escapades au Québec ont été très prisées pendant la pandémie. Cette tendance semble se poursuivre puisque les entreprises présentes ont du mal à répondre à la demande, comme en témoigne le président de Shawinigan Marine, Mario Grenier : Les bateaux, à l’heure où on se parle, tout ce que j'ai en principe, presque tout, est déjà vendu d’avance.

Il ne restait que trois unités à vendre dans son magasin, il les a toutes vendues en fin de semaine. Malgré tout, l’homme d’affaires tenait à y être, surtout pour voir des clients, leur rester fidèle et pouvoir serrer des mains.

Les pourvoiries sont également populaires. Le propriétaire de Pourvoiries Demi-Lune et Marmette-sur-le-Gouin, Michel Lacroix remplit aisément son carnet de réservations. On a un très bon booking, on commence à avoir un peu d’Américains, parce qu’on n’en avait plus du tout.

Certains pourvoyeurs affichent déjà un taux d’occupation de 90 % pour la prochaine saison.

Assurer une présence en 2022

Au total, une centaine d'entreprises étaient présentes au Centre sportif Alphonse-Desjardins, même si plusieurs éprouvent des difficultés d’approvisionnement note l’organisateur Gaétan Mondou. On prend les gens de Princecraft, ils viennent nous encourager pareil. Ils n’ont plus rien à vendre pratiquement, il manque de tout partout.

Malgré tout, les visiteurs ont pu assister à différentes conférences, notamment sur l’orientation en forêt, l’appel de l’orignal et les techniques de pêche.

Pour l’organisation, l’important était de se retrouver cette année et promet de revenir plus fort en 2023.

Avec les informations de Jacob Côté