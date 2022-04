Une mauvaise saison renouvelle l’attrait d’un moratoire sur la pêche au hareng

On fait aussi de l’information en format collation.

Pour Josh Young, les trois premiers jours où les filets ont été jetés à l’eau dans le détroit de Georgia ont été loin d’une pêche miraculeuse.

Pour être honnête, les stocks [de poisson] sont loin d’être les plus sains que j’ai vus , souligne le pêcheur. Nous n’avons pas atteint notre quota.

Lorsque la saison de la pêche à la senne a ouvert, le 3 mars, les quotas ont été atteints en 48 heures, mais lorsque la pêche au filet maillant qui sert de gagne-pain à Josh Young et à nombre d’autres pêcheurs a ouvert, deux jours plus tard, il ne semblait plus rester de poissons, raconte-t-il.

Normalement, les pêcheurs comme Josh Young atteignent leur quota en quelques jours. Cette saison, toutefois, un peu plus de la moitié des quotas accordés par Pêches et Océans Canada ont été atteints.

Les quelque 4000 tonnes de hareng recueillies au lieu des 7000 tonnes autorisées ont surpris le ministère. Pêches et Océans Canada gère les stocks de poissons en utilisant divers outils technologiques et coordonne la saison de pêche en fonction de la période de frai.

Lors de son évaluation présaison, le ministère fédéral avait estimé les stocks de hareng à 70 000 tonnes, dans le détroit de Georgia. Le quota avait ainsi été établi à 10 % des stocks estimés, à savoir environ 7000 tonnes de poisson.

La valeur des exportations de produits du hareng a atteint 28,6 millions de dollars en Colombie-Britannique en 2020. Les principaux marchés d’exportation sont le Japon et la Chine.

Vers un moratoire?

Cette saison pour le moins décevante est une preuve de plus que les stocks de hareng du Pacifique sont sur le point de s’effondrer, selon Grant Scott, le président de Conservancy Hornby Island, un organisme de préservation de l’environnement de la mer des Salish.

C’est un désastre. Pas tant pour les pêcheries que pour l’environnement , croit-il. L’organisme qu’il dirige et d’autres groupes demandent un moratoire sur la pêche au hareng depuis des années.

Nous demandons un programme de rétablissement du hareng [qui implique de] laisser le poisson tranquille pendant cinq ans [...] et de fournir aux pêcheurs le financement nécessaire pour permettre l’extinction graduelle de cette industrie , explique-t-il.

Du côté du groupe Pacific Wild, Emmie Page croit que l’abandon de la pêche au hareng aurait un faible impact économique en comparaison avec la préservation de l’espèce qu’elle permettrait.

Un moratoire allégeant la pression pendant quelques années permettrait d’amoindrir l’un des facteurs ayant un impact sur la santé des stocks et permettrait aux harengs de se rétablir , croit-elle.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, dit l’industrie

De son côté, l’industrie voit d’un mauvais oeil les restrictions à la pêche. Lorsqu’Ottawa a restreint la pêche au hareng dans quatre des cinq secteurs habituels, en décembre dernier, le porte-parole de l’industrie Rob Morley a qualifié la décision de mauvaise.

Il arguait alors que cette décision ne s’appuyait pas sur les stocks ni sur la science . Selon lui, il n’y a pas lieu de s’inquiéter des faibles résultats de cette saison.

La raison pour laquelle les poissons n’étaient pas au rendez-vous pourrait n’être connue que dans quelques mois. Selon Pêches et Océans Canada, il faudra d’abord attendre que les données sur l’évolution des stocks recueillies soient analysées et rendues publiques avant de pouvoir en tirer des conclusions.

Avec les informations de Curt Petrovich