Le prix du crabe ne coupe pas l’appétit des amateurs régionaux

Sarah Landry, copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon à Rimouski, est reconnaissante de la fidélité des clients. Le crabe, c’est très festif pour notre clientèle, ils sont contents d’avoir du crabe et de pouvoir en manger plusieurs fois , rapporte-t-elle.

Le prix du crabe, très élevé cette année, ne semble pas couper l’appétit des consommateurs du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Pour autant, la commerçante reconnaît que le prix du produit est difficile à avaler, pour elle, comme pour ses clients : on avait des clients qui achetaient une fois ou deux par semaine pendant toute la saison du crabe. Là, c’est sûr que ça devient un produit de luxe .

Dans les poissonneries de Rimouski, le prix du crabe des neiges cuit oscille entre 29 $ et 33 $ la livre pour du crabe cuit et 14 $ la livre pour du crabe vivant

« C’est difficile parce que c'est une ressource qu’on pense accessible. Elle est juste à un kilomètre et quelques d’ici » — Une citation de Sarah Landry, copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon à Rimouski

Sarah Landry reconnaît que le prix du produit est difficile à avaler, pour elle, comme pour ses clients. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Une hausse de prix à cause de la rareté

Gabriel Bourgault-Faucher, chercheur à l’institut de recherche en économie contemporaine, explique que le prix du crabe des neiges est déterminé en fonction de l’offre et de la demande mondiale.

L'offre du crabe des neiges sur ces marchés est en forte diminution, ce qui explique la hausse des prix, et ce, même sur le marché local.

Depuis 2015, en Alaska, il y a un effondrement des stocks. Les quotas ont été coupés de 88 %. À ça s'ajoutent le conflit en Ukraine et les sanctions économiques qui coupent les importations de crabes en provenance de la Russie , détaille le chercheur.

Gabriel Bourgault-Faucher explique le prix du crabe des neiges est régi selon le principe de l'offre et la demande, sur les marchés mondiaux. Photo : Radio-Canada

La Russie, le Canada, les États-Unis, avec l’Alaska, ainsi que la Corée du Sud sont les grands producteurs mondiaux de crabe des neiges.

Le Québec pèse peu dans la balance mondiale. Il fournit environ 8 % des débarquements mondiaux.

En début de saison, le crabe des neiges disponible est celui de l'estuaire (zone 17). Les pêcheurs nord-côtiers sortiront en mer cette semaine et ceux de la Gaspésie et des Îles, qui pêchent dans le golfe avec les crabiers des provinces maritimes, partiront dans une ou deux semaines.

Avec 33 000 tonnes, c'est dans la zone 12, celle du golfe où se pêche le plus de crabe. En comparaison, cette année, les pêcheurs de l'estuaire se partageront 1200 tonnes.

Cuisiner mieux pour économiser

Pour rentabiliser l’achat du crabe des neiges cette année, le chef consultant de l'Atelier culinaire de Métis-sur-Mer, Pierre-Olivier Ferry, partage quelques conseils aux consommateurs.

Les stratégies avec des ingrédients de luxe, c’est de réduire les portions , affirme le cuisinier. Il propose de réinventer notre souper de crabe et de plutôt le préparer en entrée ou sur des canapés.

Le crabe peut tout à fait être servi comme un à-côté. On peut accompagner un beau filet de turbot avec du crabe en garniture. À ce moment-là ça peut rendre ça un peu abordable , donne-t-il en exemple.

Le chef Pierre-Olivier Ferry nous propose de réinventer quelque peu le souper de crabe. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Enfin, pour maximiser l’ensemble du produit, le chef propose de préparer un bouillon de crabe avec les carcasses, ou encore, de l’huile de crabe. On concasse toutes les carcasses dans l’huile dans un robot, on transvide le tout dans un chaudron avec nos aromates et on laisse mijoter , détaille-t-il.

Ainsi les amateurs de crabes ont encore moins de raisons d’y résister.

D’après les informations de Shanelle Guérin