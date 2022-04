Des citoyens marchent en signe de solidarité avec les Ukrainiens à Rouyn-Noranda

Les participants ont répondu à l’appel du Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT) et du Centre Entre-Femmes de Rouyn-Noranda pour ce deuxième rassemblement organisé dans la région depuis le début du conflit, il y a un peu plus d'un mois. La première marche avait attiré une centaine de personnes.

Julie Côté, du Centre Entre-Femmes de Rouyn-Noranda, a lu le message des féministes russes. Elle est entourée de Johanne Alarie, également du Centre Entre-Femmes, et de Christian Milot, du Regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Après une prise de parole à la place de la Citoyenneté, les marcheurs se sont rendus à l’église catholique ukrainienne Christ-Roi pour y observer une minute de silence.

On pense que c’est une grosse injustice que subit actuellement le peuple ukrainien. C’est une guerre qui n’a pas lieu d’être, une guerre qui met à mal des humains, qui tue des humains. Pour nous, c’était important de se solidariser. On se solidarise non seulement pour la pauvreté et pour plein d’enjeux mais aussi pour ce qui se passe en Ukraine. C’est important de démontrer notre solidarité envers le peuple ukrainien , a expliqué Christian Milot, un des coordonnateurs du Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue RÉPAT .

Une guerre à dénoncer

Les centres de femmes de la région se sentent directement interpellés. Ils ont distribué des graines de tournesol, la fleur emblématique de l’Ukraine, afin d'inviter les participants à semer l’espoir.

On sait que le mouvement des femmes, on est antiguerre. On n’est pas en faveur de l’armement. On veut que des pressions soient faites pour des négociations de paix. On sait que les guerres causent énormément de violence, et particulièrement des violences envers les femmes. On va pouvoir lire tantôt, dans les prises de parole, un appel des féministes russes pour dire : "Sortez dans la rue, dénoncez cette guerre que notre pays, la Russie, fait" , a affirmé Johanne Alarie, du Centre Entre-Femmes.

Pour le député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, tous les gestes de solidarité comptent.

On dirait qu’on est confrontés à ce que l’être humain nous rend de moins beau, c’est ce qui est triste aujourd’hui. Mais le fait de voir que des gens se lèvent un dimanche et manifestent pour pouvoir dire : "Nous, on veut voir ce qui est de plus beau dans l’être humain", c’est aussi ce qui est inspirant ce matin , a-t-il fait valoir.

Une solidarité qui porte

Rebecca Perron gère le groupe Facebook Entraide Ukraine Abitibi-Témiscamingue avec sa mère et sa tante. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Rebecca Perron, du groupe Facebook Entraide Ukraine Abitibi-Témiscamingue, multiplie les démarches avec sa mère et sa tante pour accueillir des réfugiés dans la région. Elle assure que ces rassemblements font du bien aux Ukrainiens comme son amie Violetta, qu’elle souhaite accueillir à Rouyn-Noranda.

Quand elle était pour traverser la frontière, quand elle vivait tout ça, qu’il y avait les bombardements et tout, ça lui faisait du bien de voir le monde au Canada ici. C’est ça qui l’aidait à tenir, qu’elle me disait. Elle regardait les vidéos qu’elle pouvait trouver sur les réseaux sociaux, des personnes au Canada qui marchaient. Juste de savoir que ça lui faisait du bien et que ça l’aidait à tenir, ça nous faisait du bien à nous aussi. Là, je vois tout ça et je pense à elle. Ça me fait plaisir de voir que les gens ont à cœur le peuple ukrainien , confie-t-elle.

Johanne Bergeron, professeure de violon au Centre musical En sol mineur, a interprété l'hymne national ukrainien. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le rassemblement s’est terminé avec l’interprétation de l’hymne national ukrainien par Johanne Bergeron, professeure de violon au Centre musical En sol mineur de Rouyn-Noranda.