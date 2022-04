Hockey sur glace : refouler la violence à l’extérieur de l’aréna

En tant que joueuse, des fois, je ne suis pas d’accord avec ce que font les arbitres, mais c’est leur game , relativise Éloïse Lavoie. La jeune femme participait dimanche à un tournoi provincial.

Depuis cinq ans, il lui arrive aussi de descendre sur la glace avec le chandail d’arbitre. Nous, on offre de notre temps pour les jeunes comme pour les plus vieux pour arbitrer. Ça ne m’est jamais arrivé [de me faire malmener], mais à chaque fois que j’arbitre, je me dis que ça pourrait m’arriver , redoute-t-elle.

Pour Marylou Boilard et Éloise Lavoie, deux joueuses des Pionnières de Rimouski, certains comportements n'ont pas leur place sur la glace. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Pour elle, les démonstrations de violence survenues ces dernières semaines sont inacceptables.

Rappelons que le 27 mars dernier, un annonceur a physiquement agressé un des arbitres lors d’un match à l’aréna de Sainte-Anne-des-Monts. Ce geste a été fermement condamné par le président de Hockey Bas-Saint-Laurent.

Auparavant, lors d’un match en Estrie le 13 mars, un joueur a assené un coup de poing à un juge de ligne de 15 ans.

Une tradition au hockey?

À titre de capitaine de l’équipe des Pionnières, Marylou Boilard ne tolère pas le moindre écart par rapport au code de conduite de la part de ses joueuses.

D’après elle, il est important de se rappeler que l’arbitre est au centre du jeu. Pour autant, il n’est pas infaillible. L'arbitre, c’est un humain en arrière de tout ça. Parfois même, il le sait qu’il n’a pas fait le bon call, mais c’est fait, on passe à autre chose , propose-t-elle.

Pour Simon Grondin, professeur de psychologie à l’Université Laval, c’est la bonne attitude à adopter. Peut-être que la première chose à faire, ce serait d’expliquer aux entraîneurs qui eux-mêmes expliqueraient aux joueurs que les arbitres ne sont pas parfaits , suggère-t-il.

« Comprendre que l’arbitre a droit à l’erreur, comme tous les joueurs sur la patinoire, ça permettrait de diminuer la pression qu’il y a dans les arénas. » — Une citation de Simon Grondin, professeur de psychologie à l’Université Laval

Simon Grondin, professeur de psychologie à l'Université Laval, s'est penché sur la question de la violence au hockey dans un livre intitulé «Le hockey vu du divan». Photo : Radio-Canada

Ce psychologue est l’auteur du livre Le hockey vu du divan, dans lequel il se penche sur la tolérance plus grande du public envers la violence qui persiste dans les arénas.

Il y a comme une tradition de violence au hockey sur glace. Ça envoie le message selon lequel c’est permis d’avoir des écarts de conduite , contextualise le spécialiste.

D'après lui, cette tolérance ne se voit nulle part ailleurs. À l’aréna, il y a comme une espèce de consensus où on dirait que les gens sont prêts à tolérer quelque chose qu’ils ne toléreraient pas s’ils voyaient ça dans la rue ou au centre d’achat , note-t-il.

Des changements au sein des équipes

Si ce phénomène s’explique en partie par la reproduction d’un comportement exacerbé à l'intérieur des arénas, un changement de pratiques est de mise dans certaines organisations. Des équipes ont pris l’initiative d’instaurer un code de conduite, à l’instar des Pionnières du Cégep de Rimouski.

Au début de la saison, les filles signent un engagement par lequel elles sont tenues de respecter le groupe d’entraîneurs et les gens au cégep. Même chose pour les arbitres , détaille Hugues Lebel, l'entraîneur-chef des Pionnières du Cégep de Rimouski.

L’entraîneur-chef des Pionnières du Cégep de Rimouski, Hugues Lebel. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Pour cet entraîneur, les bons comportements se démontrent avant même de descendre sur la glace. Le contrôle commence derrière le banc, parce que si les entraîneurs ont tendance à vouloir crier, c’est sûr que les athlètes vont embarquer dans ce mood-là , conclut-il.

Mercredi, Hockey Québec a réagi aux allégations de racisme soulevées par un joueur au sein d'une équipe de hockey mineur en Outaouais. La fédération a rappelé dans un communiqué qu’elle ne tolère aucune forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, physique, psychologique ou sexuelle, et ce, dans tous les programmes et activités dispensés par elle-même et par l’ensemble de ses membres .

Du côté de Hockey Canada aussi, la politique sur les formes de maltraitance perpétrées par les joueurs et par les officiels d’équipe a été resserrée depuis l'été dernier.

Un système de signalement a été instauré et les nouvelles règles prévoient, pour certaines infractions, des suspensions indéfinies jusqu’à la tenue d’une audience et jusqu'à des audiences obligatoires pour les récidivistes.

D’après les informations de Jean-François Deschênes