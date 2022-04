Une dissidente russe veut trouver refuge auprès de son oncle à Coquitlam, en C.-B.

Une femme russe critique envers son gouvernement supplie le Canada d'accélérer le traitement de sa demande d’immigration, déposée il y a près de trois ans auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Elle souhaite rejoindre son oncle canadien, installé à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

On fait aussi de l’information en format collation.

Je suis, comme ils l'ont dit, une "traître" à ma nation , raconte Ekaterina Smirnova à CBC depuis Belgrade.

Au début de mars, la jeune femme de 27 ans s'est réfugiée en Serbie, un des derniers pays à autoriser les vols russes après que le président Vladimir Poutine eut appelé à nettoyer la Russie de ses traîtres .

Je me suis enfuie et je ne pouvais rien faire. J'avais peur.

Avec son visa serbe qui arrive à expiration cette semaine et ses cartes bancaires désactivées en raison des sanctions de l'Occident contre la Russie, elle dit craindre pour sa sécurité si elle est forcée de retourner en Russie.

Une demande d’immigration au point mort en raison de la pandémie

Son oncle, un ancien infirmier psychiatrique de Coquitlam, en Colombie-Britannique, dit qu'il est fier que sa nièce se soit prononcée contre Poutine.

En même temps, j'avais extrêmement peur que quelque chose se passe, j'avais peur qu'elle finisse en prison , se rappelle son oncle, Andreï. Cet homme a demandé à n'être désigné que par son prénom, car il craint pour la sécurité de sa famille en Russie.

Dans une lettre datant de 2019, le gouvernement fédéral a confirmé qu'Andreï remplissait les conditions fédérales d'admissibilité afin de parrainer Mme Smirnova en tant que seul parent de sang vivant. Ekaterina Smirnova a d’ores et déjà passé l'examen médical requis, mais le processus est maintenant au point mort en raison de la pandémie de COVID-19, précise Andreï.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC indique être toujours en train d'examiner les deux demandes de Mme Smirnova, c'est-à-dire à la fois sa demande initiale de regroupement familial, faite en 2019, et sa demande de visa de visiteur, déposée le 12 mars.

Ottawa indique qu’il n’y a pas de programmes spéciaux pour aider les dissidents russes mais que le système canadien est juste et compatissant .

Le Canada a un arriéré de 1,8 million de demandes d'immigration. Aujourd'hui, près de quatre millions d'Ukrainiens ont été forcés de partir à la suite de la guerre et le Canada offre un refuge à ceux qui s'échappent.

Mme Smirnova et de nombreux Canadiens d'origine russe interrogés affirment qu'ils se sentent très coupables de l'invasion de l'Ukraine et qu'ils craignent de détourner l'attention des réfugiés ukrainiens.

Des policiers arrêtent des manifestants antiguerre en Russie (archives). Photo : AFP

La possibilité que des Russes viennent au Canada a diminué

Mme Smirnova n'est pas la seule dissidente qui cherche à quitter la Russie.

Mikhaïl Elizarov est cofondateur de Canada for a Free Russia et administre le groupe Facebook Solidarity & Support of Russian Opposition Movement. Il indique que depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, il reçoit chaque jour de quatre à cinq demandes d'information sur la possibilité de venir au Canada.

« Aujourd'hui, il est déjà trop tard. [...] La possibilité que des Russes viennent au Canada a diminué. » — Une citation de Mikhaïl Elizarov, cofondateur de Canada for a Free Russia

Journaliste canadienne d’origine russe établie à White Rock, Lena Smirnova raconte qu'au moins 12 de ses amis en Russie lui ont demandé de l'aide pour partir ou ont déjà fui le pays.

Manifester est devenu très dangereux , dit-elle. Les plus petites infractions mènent les gens en prison et leur font perdre leur emploi.

Ils sont pris pour cible. En ce moment, ils soupèsent leurs options... Ils essaient de s'en sortir.

Selon elle, le risque de retour est encore plus élevé pour ceux qui tentent de partir tout en s'exprimant comme Ekaterina.

« Une fois que vous partez, c'est un signal très clair de quel côté vous vous situez. [...] Cela va vous hanter. Je ne sais pas quand je pourrai y retourner, si jamais je le fais. » — Une citation de Lena Smirnova, journaliste canadienne d’origine russe

Il y a une immense honte pour tous ceux d'entre nous qui sont en Russie et qui sont contre la guerre... Aurions-nous dû en faire plus? ajoute-t-elle.

Quant à Ekaterina Smirnova, elle dit rester optimiste en attendant une réponse du gouvernement canadien.

Je garde espoir que la guerre sera bientôt terminée et que ma famille en Russie sera en sécurité.

Avec les informations de David P. Ball