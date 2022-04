Début de la toute première Semaine sherbrookoise du jeu vidéo

Grâce à cette initiative, l'organisme paramunicipal Sherbrooke Innopole souhaite faire connaître les acteurs locaux de l'industrie, les six studios de jeu vidéo de Sherbrooke et les diverses formations professionnelles offertes.

L'objectif? Rien de moins que de faire de la ville de Sherbrooke le troisième pôle de conception de jeux vidéo dans la province après Montréal et Québec.

Pour ce faire, les conditions gagnantes étaient déjà réunies, selon Marc-Henri Faure, directeur des services aux entreprises et des technologies de l'information à Sherbrooke Innopole. En effet, en plus de studios déjà installés à Sherbrooke, la ville bénéficie de la présence de nombreux jeunes professionnels à peine sortis de l'école.

C'est un secteur porteur pour créer des emplois et de la richesse à Sherbrooke. Ça attire énormément les jeunes. On a deux universités et un cégep qui offrent des formations en conception artistique, en gaming, en programmation, qui peuvent apporter de la main-d'œuvre pour ce secteur-là, explique Marc-Henri Faure. Nous, il fallait qu'on amène d'autres studios, d'autres formations.

Les efforts déployés en ce sens depuis 2016 ont porté fruit. Par exemple, l'entreprise Eidos Montréal a implanté un nouveau studio à Sherbrooke en 2020, suivie d'Ubisoft, qui a récemment annoncé d'importants investissements dans la ville; deux dossiers sur lesquels Sherbrooke Innopole a travaillé pendant de nombreux mois.

Aujourd'hui, les studios de Sherbrooke parviennent à attirer des gens qui ont des formations très spécialisées en provenance de Montréal, de Québec et même de l'étranger, ajoute Marc-Henri Faure.

100 nouveaux emplois chez Eidos

Le studio Eidos Sherbrooke compte présentement 35 employés, mais ce nombre pourrait s'élever à 100 d'ici cinq ans. L'entreprise souhaite travailler sur de nouvelles technologies qui peuvent être intégrées à de nombreux jeux vidéo.

Parmi ces nouvelles technologies, on trouve l'apprentissage des machines pour améliorer, par exemple, des personnages de soutien en les rendant intelligents pour qu'ils bonifient l'expérience du joueur, car on veut que notre compagnon soit intelligent, on veut qu'il s'adapte à notre façon de jouer , explique Isabelle Déry, directrice des projets et des partenariats chez Eidos Sherbrooke.

Le studio Eidos, d'origine montréalaise, a constaté cette effervescence sherbrookoise. C'est super riche en connaissances et on veut attirer des talents , s'exclame Isabelle Déry. On fait des présentations au secondaire et on a un projet avec le Cégep de Sherbrooke. Avec les universités, on a déjà plein de partenariats, notamment en imagerie médicale.

La console qui console

À l'occasion de cette Semaine sherbrookoise du jeu vidéo aura lieu le huitième marathon La console qui console , les 9 et 10 avril, au Centre de foires de Sherbrooke.

Les amateurs de jeux vidéo sont invités aux divers tournois organisés qui mettront en vedette des consoles de toute les époques pendant une période de 48 heures consécutives. Les dons amassés lors de cette activité seront remis à Leucan Estrie ainsi qu'au Centre d'hébergement alternatif de Sherbrooke.

La programmation complète de la Semaine sherbrookoise du jeu vidéo est disponible en ligne.

Avec les informations d'Alexis Tremblay