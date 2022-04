Un retour émotif pour une survivante des pensionnats ayant rencontré le pape

On fait aussi de l’information en format collation.

Elle était visiblement épuisée à son arrivée à l’aéroport international James Armstrong Richardson, mais a surmonté sa fatigue à la vue de l’accueil que les membres de sa famille lui avaient réservé.

Sa fille Juanita Daniels Bunn et ses petites-filles Honey, Shaylynn et Jayda ne cachaient pas leur fierté : Ce qu’elle a fait est historique , affirme Juanita Daniels Bunn, qui était par ailleurs soulagée de retrouver sa mère, après le voyage à l’étranger le plus long qu’elle ait effectué dans sa vie.

Ça lui en a pris beaucoup pour le faire. Il y a des moments où elle nous appelait pour nous dire : je ne sais pas si je peux faire ça, raconte Juanita Daniels Bunn. Mais on savait qu’elle le pouvait. Elle est forte, cette Linda Daniels.

Membre de la Première Nation de Long Plain, Linda Daniels, aujourd’hui âgée de 68 ans, est une survivante des pensionnats pour Autochtones. Elle a été forcée de fréquenter celui de Sandy Bay, au Manitoba.

Elle était l’un des trois représentants des autochtones du Manitoba à Rome, avec l’ancien chef national de l’Assemblée des Premières Nations Phil Fontaine, qui est membre de la Nation de Sasgkeeng, et avec Cindy Woodhouse, cheffe régionale de l'Assemblée des Premières Nations du Manitoba.

Une étole de cuir perlée a été offerte au pape François par Linda Daniels et l’ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations Phil Fontaine, tous les deux des survivants de pensionnats pour Autochtones situés au Manitoba. L’étole a été brodée d’une croix de couleur orange par Therese Dettanikkeaze de la Première Nation Northlands Denesuline. Photo : Reuters / Vatican Media

Ça a été un voyage difficile, mais il (le pape) s’est excusé , a-t-elle commenté.

Le pape François s’est dit désolé et honteux devant le rôle joué par des membres de l’Église qui ont dirigé les pensionnats où des agressions se sont produites, et pour le manque de respect de ces écoles envers l’identité, la culture et les valeurs spirituelles autochtones.

Linda Daniels se souvient que dans le pensionnat qu’elle a été forcée de fréquenter, sa sœur aînée Marlene Peters a reçu des coups de ceinture au visage et dans le dos.

Elle était devant moi et je me sentais impuissante , raconte-t-elle en pleurant, ajoutant que sa sœur est morte il y a 10 ans. Elle n’a jamais pu guérir et elle est partie avec toute cette douleur.

« De tout cœur, je suis vraiment désolé. Je demande le pardon de Dieu pour la conduite déplorable de certains membres de l’Église catholique. » — Une citation de Pape François

Si les excuses papales lui offrent un certain baume, Linda Daniels sait que d’autres ne sont pas prêts à les accepter.

Il y avait beaucoup de colère, dit-elle, et il y aura toujours beaucoup de colère. Nous pouvons pardonner, mais nous n’oublierons jamais ce qui nous est arrivé.

Le pape a dit qu’il comptait se rendre au Canada pour la fête de sainte Anne, qui a lieu le 26 juillet, mais on ignore encore quelles parties du pays il visitera.

Linda Daniels sait qu’il y a beaucoup de préparatifs à faire en prévision de la visite papale, et elle espère qu’il viendra au Manitoba. La dernière visite d’un pape au pays, il y a 20 ans, a été celle de Jean-Paul II qui s’était rendu dans le sud de l'Ontario.

Je pense que ce serait merveilleux qu’il vienne voir les pensionnats et ce qu’il en reste, et que d’autres personnes puissent lui dire ce qui leur est arrivé , mentionne Linda Daniels.

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats entre 1880 et 1996, et plus de 60 % de ces écoles étaient gérées par l’Église catholique.