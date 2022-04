T.N.-O. : un salaire minimum insuffisant dans les grandes communautés, dit un rapport

Le salaire minimum aux Territoires du Nord-Ouest est en dessous du niveau de vie dans les plus grandes communautés, selon un rapport récemment publié par Alternatives North, une coalition pour la justice sociale.

On fait aussi de l’information en format collation.

Un salaire décent signifie beaucoup pour les personnes à faible revenu , explique Suzette Montreuil d'Alternatives North. Cela diminue le stress de faire face à leurs dépenses de base et cela évite le besoin d'un deuxième emploi.

L’objectif du rapport est d'informer les employeurs, explique Suzette Montreuil, en leur démontrant qu’un salaire décent s'étend au-delà de l'employé, car les employeurs qui paient ce salaire ont plus de facilité à retenir les travailleurs.

Aux T.N.-O., le salaire minimum est de 15,20 $ de l’heure, alors qu’Alternatives North conclut que deux adultes, au sein d’une famille de quatre personnes, devraient chacun toucher 23,28 $ pour vivre décemment à Yellowknife.

Selon le rapport, à Hay River, un salaire minimum viable serait de 21,32 $, de 22,59 $ à Inuvik et de 17,81 $ à Fort Smith. Le rapport constate néanmoins que le coût de la vie a baissé depuis 2019 et que depuis le rapport précédent ces communautés ont connu une baisse du salaire viable nécessaire, de 0,67 $ à 3,44 $.

Le coût de la vie augmente pour les célibataires

Le rapport utilise une formule qui intègre les dépenses annuelles, les impôts, le salaire et les heures de travail rémunérées par an pour déterminer ce qu’est un salaire décent.

Selon une économiste basée en Alberta qui a travaillé sur le rapport, Michel Haener, l'impact des transferts gouvernementaux et des structures fiscales est l'une des principales découvertes.

Cela inclut notamment l'Allocation canadienne pour enfants, une déduction fiscale fédérale et une allocation familiale territoriale.

L’économiste explique que de nombreuses familles pouvant être qualifiées de travailleurs pauvres peuvent avoir un revenu disponible plus élevé grâce à des programmes comme ceux-ci, mais que cela ne s'étend pas aux célibataires vivant dans ces communautés.

« Pour les célibataires, le coût de la vie augmente et ils ne bénéficient pas du même avantage des programmes de transferts gouvernementaux. » — Une citation de Michel Haener, économiste

Selon Michel Haener, il est de plus en plus difficile pour les célibataires de s'en sortir et d'avoir un niveau de vie décent.

Le rapport détaille qu'un salaire décent pour une personne seule à Yellowknife est de 24,05 $, de 19,74 $ à Hay River, de 18,87 $ à Fort Smith et de 23,38 $ à Inuvik.

Fin avril, Alternatives North publiera cette fois-ci un rapport qui analyse le salaire décent pour les petites communautés des T.N.-O.

Avec les informations de Loren McGinnis