Le Sanctuaire pour animaux de ferme de l’Estrie manque de bénévoles

On fait aussi de l’information en format collation.

Devant cette pénurie de main-d'œuvre, l'organisme a même dû faire appel, au cours des derniers jours, à sa communauté sur Facebook dans l'espoir d'obtenir une aide ponctuelle de bénévoles.

Le plus pressant pour nous, ce sont des bénévoles ponctuels. Depuis hier, deux personnes, une de Montréal et l'autre de Mansonville, sont venues nous aider. Elles vont sans doute pouvoir venir de temps à autre , a raconté la directrice du Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie, Catherine Gagnieux.

« Si ce sont des personnes qui peuvent revenir assez régulièrement, c'est encore plus important pour nous de les avoir. » — Une citation de Catherine Gagnieux, fondatrice et directrice du Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie

Ces deux personnes qui ont levé la main pour aider ne sont toutefois pas suffisantes pour combler complètement les différents quarts de travail de l'organisme.

Le gros problème ce matin, c'est que je n'avais qu'une personne pour aider avec la routine de l'avant-midi. Ces deux personnes qui sont venues sont évidemment plus que bienvenues, mais on a besoin d'un minimum de quatre personnes par avant-midi. Les deux personnes qui sont venues aujourd'hui ne peuvent pas revenir demain et c'est un peu le problème de tous les jours.

« Ça fait beaucoup de monde sur lequel on doit compter. » — Une citation de Catherine Gagnieux, fondatrice et directrice du Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie

Sa condition de santé actuelle l'empêchant d'en faire autant qu'auparavant, Catherine Gagnieux s'inquiète quant aux prochaines semaines.

« Il faut absolument trouver une solution. » — Une citation de Catherine Gagnieux, fondatrice et directrice du Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie

Il faut continuer. La survie journalière, c'est donner à manger aux animaux, mais c'est aussi l'entretien extérieur qui est essentiel à leur bien être. J'ai donc mis sur pied un programme, malgré notre budget restreint, pour avoir des employés payés, mais on a tout de même besoin de bénévoles. Sans cela, c'est moi qui bouche les trous d'habitude, mais c'est difficile en ce moment.

Rappelons que la vocation du Sanctuaire pour animaux de ferme de l'Estrie est de rescaper des bêtes de la ferme qui ont soit été abandonnées ou étaient en chemin vers l'abattoir.