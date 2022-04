Le Canada n’atteindra pas ses objectifs de carboneutralité, selon Kristina Michaud

La porte-parole bloquiste en matière d’Environnement et de Changements climatiques ne croit pas que les cibles d'Ottawa seront atteintes. Elle soutient que les entreprises pétrolières et gazières ont encore les coudées franches pour développer leur industrie.

Le plan présenté cette semaine par le ministre de l’Environnement du Canada,  (Nouvelle fenêtre) Steven Guilbaut, vise à permettre au Canada de réduire les émissions à un maximum de 60 % de ce qu'elles étaient en 2005, d'ici la fin de la décennie.

Kristina Michaud aurait voulu qu'Ottawa plafonne la production de certaines industries et abolisse les subventions aux combustibles fossiles. On ne s'attaque pas a l'éléphant dans la pièce! L'industrie gazière et pétrolière [...], environ 26 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada .

Elle ajoute que plus le Canada attend, plus les cibles devront être radicales. La politicienne précise que les stratégies de captage et de stockage du carbone auront peu d'effet sur la réduction des gaz à effet de serre. On continue de les subventionner, ce n'est pas éprouvé encore [...] on dit, continuons de produire plus et on va tenter de capter!

L'usine de Ciment McInnis à Port-Daniel-Gascons génère une quantité importante d'émissions de gaz à effet de serre, déplore la députée. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La cimenterie aussi dans la mire de la députée

La représentante d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia aurait aussi aimé que la cimenterie de Port-Daniel-Gascon soit aussi contrainte à participer davantage à la réduction de gaz à effet serre. L'usine détient le triste record du plus grand émetteur de GES au Québec, avec 1,2 million de tonnes métriques de CO2. En entrevue à l'émission Au coeur du monde, Kristina Michaud a lancé un appel à plus de transparence.

« Il va falloir contraindre ces entreprises-là quelles soient plus transparente, je pense qu'elles doivent faire leur part! » — Une citation de Kristina Michaud, députée d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Kristina Michaud était à Vancouver cette semaine pour participer au Globe Forum. La rencontre a permis d'échanger avec des entrepreneurs des élus et des organisations environnementales nord-américaines.

Les rencontres ont notamment permis de discuter des moyens pour atteindre la carboneutralité en 2050 et d'échanger de bonnes pratiques.

D'après les informations de Catherine Poisson