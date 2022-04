Une mosquée d’Halifax démarre sa propre station de radio communautaire

On fait aussi de l’information en format collation.

La station de radio est installée dans le sous-sol de la mosquée Ummah Masjid et selon l’Imam Abdullah Yousri, c’est la première du genre dans les provinces de l’Atlantique.

Pour le moment, elle diffuse la prière et les annonces concernant le ramadan.

Cela faisait longtemps que l’idée d’une station de radio trottait dans la tête de certains membres de la communauté.

L’arrivée de la pandémie en 2020 a mis de l’avant la nécessité de mettre en branle le projet.

L’Imam Abdullah Yousri, également le directeur général de la mosquée, en est très fier.

C’était un long processus, mais on a l’impression que ça en vaut la peine , affirme-t-il. Tout le monde était vraiment excité d’entendre le service et les prières à la radio .

Un projet important pour la communauté musulmane

L’Imam Abdullah Yousri ajoute que la station de radio a une importance capitale pour la communauté, puisque cette pratique est commune dans les cultures musulmanes.

Ça donne aux gens le sentiment d’être presque à la maison , dit l’Imam Abdullah Yousri.

L'Imam Abdullah Yousri. Photo : Radio-Canada / JEORGE SADI

L’Imam Abdullah Yousri souligne qu’il souhaite que la radio diffuse éventuellement en plusieurs langues, afin de refléter la diversité de la communauté musulmane de la Nouvelle-Écosse.

La station de radio One Umma est en direct sur la fréquence 107,5 FM six heures par jour, soit de 5 h à 7 h, de 18 h 30 à 20 h 30 et de 21 h à 23 h.