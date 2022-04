Le gouvernement Ford annonce 21 M$ pour le système de santé à Brampton

On fait aussi de l’information en format collation.

Ce financement servira notamment à agrandir le centre de soins Peel Memorial. La province affirme qu’elle veut en faire un nouvel hôpital , doté d’un service d’urgence ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

À l’heure actuelle, la ville de Brampton ne compte qu’un seul hôpital à part entière : l’hôpital municipal Brampton Civic, qui fait partie du système de santé Osler. La communauté de plus de 600 000 habitants réclame depuis longtemps la construction d’un deuxième hôpital complet.

La province avait déjà annoncé un investissement de 18 millions de dollars l’année dernière, dans son budget 2021, pour amorcer la transformation du centre Peel Memorial. Cette enveloppe devait alors servir à étendre les heures d’ouverture du centre d’urgences mineures, pour qu’il soit fonctionnel 24 heures sur 24.

Le gouvernement Ford ajoute maintenant 18 millions de dollars supplémentaires et promet de construire, à la place du centre d’urgences mineures, un service d’urgence complet.

L'expansion du centre de santé Peel Memorial était déjà prévue dans le budget 2021-2022 de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Camille Gris-Roy

La province note aussi qu’elle ajoutera plus de 250 nouveaux lits de soins aigus et post-aigus pour les patients hospitalisés au système de santé William Osler grâce à ces plans d’expansion.

Par ailleurs, 3 millions de dollars serviront à améliorer les services de soins du cancer à Brampton, notamment pour six accélérateurs linéaires médicaux pour fournir des traitements par rayonnement.

C’est une augmentation significative du nombre de lits, plus de 250, ça va vraiment aider la population de Brampton qui croît rapidement, soutient la ministre de la Santé Christine Elliott. Et avoir aussi un centre anticancéreux régional, ça va faire une énorme différence pas seulement pour Brampton, mais aussi pour les secteurs avoisinants. Et bien sûr, un service d’urgence, c’est très important. Donc ce sont de grosses nouvelles.

La province n’a pas donné d’échéancier précis pour ces projets. Nous allons travailler aussi vite que possible pour que les travaux commencent , assure le premier ministre Ford.