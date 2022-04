Les Patriotes en route vers la finale du Championnat canadien U Sports

Les buts de Justin Bergeron, Julien Tessier, David Noël, Olivier Garneau, Félix Lauzon, Samuel Hould et Jordan Martel ont permis à la formation de remporter la victoire samedi soir à l’Aréna H. McCain de Wolfville en Nouvelle-Écosse.

C’est un retour à la grande finale en près de 20 ans pour la formation universitaire de Trois-Rivières. Leur dernière participation remonte à 2003.

L'entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert révèle que l'équipe éprouve un grand sentiment de fierté en ce moment surtout en regard de tous les sacrifices et de la résilience dont elle a fait preuve au cours des deux dernières années. Il raconte que les joueurs sont fébriles en ce moment et que l'ambiance est bonne. On adore le "mindset", l'attitude générale du groupe est extraordinaire. C'est une fenêtre qui ne s'ouvre pas souvent, et là, elle est ouverte pour nous. C'est à nous d'en profiter.

Le match aura lieu aujourd’hui dimanche, à 18 h 30. Les Patriotes affronteront les Golden Bears de l'Université de l'Alberta.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin