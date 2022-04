Saison devancée et prix à la hausse pour le traversier Corégone

La traversée du lac Témiscouata entre Notre-Dame-du-Lac et Saint-Juste-du-Lac commencera 10 jours plus tôt cette année. Les gestionnaires ont arrêté leur choix de la journée nationale des patriotes au lieu du 1er juin, comme c’était le cas depuis 2018.

L'intérêt pour le tourisme de proximité en 2021 aura permis d'augmenter l'affluence d'environ 15 %. Quelque 14 000 touristes ont emprunté le traversier sur les 25 000 passagers comptabilisés durant la saison.

La hausse la plus marquée touche les amateurs de vélo. Le nombre de cyclistes a doublé depuis 2019 pour atteindre 5300 passagers sur deux roues sur le bateau en 2021. Il s'agit d'un record depuis la fondation de l'organisme, en 1976.

Cette année, les attentes sont élevées, résume Claude Ouellet, président du conseil d’administration de la Traverse du lac Témiscouata. Il prévoit une augmentation des passagers en raison de l'intérêt renouvelé des touristes pour les parcs nationaux du Québec. On devrait avoir une augmentation de l'achalandage, le parc national du Lac-Témiscouata, c'est populaire! On sait que faire le tour ça prend une heure, alors que le traversier c'est 20 minutes!

Claude Ouellet prévoit accueillir plus de 25 000 passagers cette saison.

Les utilisateurs devront payer davantage pour traverser de Notre-Dame-du-Lac à Saint-Juste-du-Lac, pour la première fois depuis 2017. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Prix à la hausse

Les touristes qui décident d'emprunter le bateau devront payer 13 $ pour transporter leur véhicule d'une rive à l'autre. Chaque passager supplémentaire, à l'exception du chauffeur, devra débourser 2 $. Pour les cyclistes, le coût du passage passe de 4 à 5 $.

Les citoyens qui résident dans ce secteur ne sont pas en reste. Ils devront payer 5 $ par véhicule et un 1 $ supplémentaire par passager.

Claude Ouellet explique ce qui justifie cette hausse cette année : Les deux principales dépenses du traversier c'est l'essence et les salaires. Les salaires, avec l'inflation qu'on vit c'est de 4 à 6 %!

« L' essence, on s'attend à une augmentation de pratiquement de 40 à 50 %! » — Une citation de Claude Ouellet, président du conseil d’administration de la Traverse du lac Témiscouata

M. Ouellet précise que le tarif n'avait pas augmenté depuis la saison 2017.

Québec à la rescousse

Le Corégone pourra encore compter sur une aide gouvernementale cette année. Le gouvernement du Québec octroie 50 000 $ pour accompagner la corporation de la Traverse du lac Témiscouata dans ses projets.

L'entreprise pourra aussi compter sur cette aide ponctuelle l'an prochain, mais elle devra se tourner vers d'autre modèle de financement pour les années subséquentes. Une table de concertation permettra de planifier la suite des choses.

« On discute avec le parc national du Lac-Témiscouata pour faire du traversier une entrée publiciser, pour le moment il n'y pas de publicité ! En faisant ça, on ferait augmenter nos revenus. » — Une citation de Claude Ouellet, président du conseil d’administration de la Traverse du lac Témiscouata

Automne dans sa gestion

Le Corégone est autonome dans ses prises de décisions. Trois traversiers, au Québec, ne relèvent pas Société des traversiers du Québec (Société des traversiers du Québec STQ ) en termes de fonctionnement et de gestion interne. Il s'agit du CNM Évolution, qui assure la liaison entre Rimouski et Forestville, de l'Héritage I, qui relie Trois-Pistoles et Les Escoumins, et du Corégone, qui permet aux citoyens et aux touristes de relier Notre-Dame-du-Lac à Saint-Juste-du-Lac.

L'État accompagne quand même ponctuellement les gestionnaires de ces traverses, notamment avec une aide financière destinée à la réparation et la réfection des navires.

Québec n'intervient pas, en revanche, dans le fonctionnement interne de ces entreprises ou de ces organismes à but non lucratif.