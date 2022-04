Un dernier au revoir pour Eugene Melnyk au Centre Canadian Tire

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À la suite de la cérémonie, les milliers de spectateurs sur place ont offert une bruyante ovation à M. Melnyk, qui était âgé de 62 ans.

Il n'y a rien qu'on puisse faire qui honorerait suffisamment M. Melnyk. Le match d'aujourd'hui est dédié à sa famille. Il a deux filles qui n'ont plus de père et c'est difficile. Le moins qu'on puisse faire, c'est de lui rendre hommage , a expliqué l'entraîneur-chef DJ Smith en conférence de presse avant le match.

Chose certaine, les Sénateurs s'étaient préparés à une journée chargée en émotion pour ce premier match à domicile depuis que la nouvelle a été rendue publique.

Les joueurs sont conscients de l'ampleur du moment. Ils donnent leur maximum à chaque partie et on va tenter d'être particulièrement déterminés aujourd'hui. On aimerait bien marquer en premier et garder le pied sur la pédale. On va donner aux partisans 60 minutes de notre meilleur hockey , a insisté le pilote de la formation ottavienne.

DJ Smith parle de l'importance qu'a eue Eugene Melnyk pour les Sénateurs. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Détroit représente en quelque sorte l'adversaire idéal pour une telle rencontre puisque l'équipe du Michigan a la pire brigade défensive de la Ligue nationale de hockey LNH .

Pas plus tard que vendredi, les Sénateurs ont vaincu les Red Wings par la marque de 5 à 2, notamment grâce à un tour du chapeau de Mathieu Joseph. Les joueurs auront à cœur d'offrir une performance similaire dimanche après-midi.

« Il ne sera pas là pour voir sa vision se concrétiser »

Depuis lundi, plusieurs membres de l'organisation des Sénateurs et de la communauté d'Ottawa ont offert leurs condoléances à la famille Melnyk en soulignant l'importance que l'homme d'affaires a eue pour la région de la capitale nationale au cours de sa vie.

Aux yeux de DJ Smith, la famille du coloré propriétaire peut être fière de l'héritage qu'il laisse derrière lui.

Les gens soulignent que M. Melnyk a sauvé la franchise, mais son but ultime était de ramener la Coupe Stanley ici. Il ne sera pas là pour voir sa vision se concrétiser, mais je crois que les éléments nécessaires sont là avec le jeune groupe qu'on a présentement , a-t-il fait valoir.

Les relations d'Eugene Melnyk avec les partisans des Sénateurs n'ont pas toujours été roses. Sa décision d'amorcer une reconstruction lors de la saison 2017-2018, au moment où l'équipe s'était rendue en finale d'association l'année précédente, avait été particulièrement mal digérée par les plus fervents amateurs ottaviens.