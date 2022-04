Il y a 150 ans, une famille s’installait à Baie-Johan-Beetz

Le village de Baie-Johan-Beetz, autrefois appelé Piashti-Baie et Piastrebaie, célèbre le 150 e anniversaire de sa fondation en 2022. Pour l’occasion, un comité de bénévoles organise plusieurs journées de festivités, proposées dès le mois de mars, aux 86 habitants et à leurs visiteurs.

On fait aussi de l’information en format collation.

Au programme, plusieurs rassemblements festifs sont organisés tout au long de l’année : soirées musicales, salon d’artisans, cocktails, pique-nique, activités familiales et feux d’artifice.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À noter que le début des festivités a dû être reporté en mars, à cause du contexte sanitaire.

Les 86 Baie-Johannais sont également conviés à retracer l’histoire de leurs ancêtres à travers la projection d’un documentaire sur la famille Fife à Baie-Johan-Beetz, un hommage au cimetière du village, ou encore, la confection d’arbres généalogiques à partir du couple fondateur, Marguerite Murdock et Joseph Tanguay.

L’autrice Anne-Marie Tanguay a d’ailleurs préparé un livre, Quand j’étais chez mon père, l’Histoire d’un village : Baie-Johan-Beetz. L'ouvrage rassemble des textes d’archives et des photos sur les moments marquants de la fondation du village. L’arrivée de ce couple en fait partie.

Hommage au couple fondateur

Anne-Marie Tanguay nous replonge dans le passé. Il n’y avait personne en 1872, quand Joseph Tanguay, sa femme Marguerite Murdock et leurs neuf enfants sont venus sur le site actuel du village , raconte-t-elle.

Ce n’était pas la première fois que la famille venait s’installer sur la Côte-Nord. Quelques années plus tôt, en 1868, le couple s’était déjà établi dans la région, à une quinzaine de kilomètres à l’est du village actuel. Mais un feu de forêt avait ruiné son installation.

La légende orale veut que le père ait demandé à ses garçons s’ils préféraient demeurer proche de Québec ou revenir sur la Côte-Nord. Ils ont tous répondu sur le Nord! , confirme Anne-Marie Tanguay. Et c'est ainsi que naquit le village de Piastrebaie, du nom de la rivière Piashti.

Plusieurs années plus tard, une autre famille s’y établit. En 1897, un Belge, Johan Beetz décide aussi de s’y installer et finit par marier la petite-fille de la famille Tanguay.

À l'origine, le village s'appelait Piashti-Baie et Piastrebaie. Dès 1916, ses habitants ont coutume de l'appeler Baie-Johan-Beetz, ce qui devient son appellation officielle en 1918. Photo : Gracieuseté de la Société historique de Piastrebaie

Du fait que le village ait été épargné de la grippe espagnole grâce à Johan Beetz [qui avait imposé une quarantaine], la tradition orale raconte qu’on donne son nom au village , rapporte l’autrice.

Dès 1918, on délaisse officiellement les appellations Piashti-Baie et Piastrebaie, pour Baie-Johan-Beetz.

Comme de nombreux Baie-Johannais, Anne-Marie Tanguay fait partie de la descendance de Joseph et Marguerite. Mon livre, ça peut sembler une histoire personnelle, mais ça n'en est rien, puisque Joseph Tanguay, c’est le père de tous les gens qui habitent Baie-Johan-Beetz , souligne-t-elle.

Un village qui souhaite renaître

Dans les années 1950, il y a une compagnie minière qui est venue s’installer. La population était en haut de 250 habitants. C’est un grand changement parce que maintenant on n’est même pas une centaine , regrette Marcel Bourque.

L’ancien maire de Baie-Johan-Beetz se souvient des défis qui attendaient le premier conseil municipal lorsque le site acquiert le statut de municipalité dès 1966. Ça nous rappelle les choses passées… Les gens ont beaucoup travaillé pour développer le village et ça n’a pas toujours été facile, mais on a réussi à survivre , témoigne-t-il.

Le village de Baie-Johan-Beetz a accueilli jusqu'à 250 habitants dans les années 1950 grâce à l'industrie minière. Photo : Mary Fife

Jean-Marie Tanguay, à la tête de la municipalité dès 1977, confirme qu'il a eu lui aussi son lot de défis. C’était des années de misère, lance-t-il sans détour, on n’avait pas grand-chose, on n'avait pas de route, on n’avait même pas d’eau potable . Aujourd’hui la route est opérationnelle tout comme le système d’aqueduc, mais il manque des familles.

« Le village descend d’une seule famille, la famille Tanguay. C’est notre histoire. Mais pour sauver un village, ça prend des enfants » — Une citation de Jean-Marie Tanguay, ancien maire de Baie-Johan-Beetz

Marcel Bourque n’a pas peur de vanter les atouts de son village pour attirer les familles. Les manifestants à Ottawa réclament la liberté… Ici la liberté, on en a tant que vous voulez , plaisante-t-il.

Qui sait, l’histoire, le paysage et les nombreuses activités qui jalonneront toute la période estivale séduiront peut-être quelques touristes de passage.

D’après les informations de Guillaume Hubermont et Catherine Paquette