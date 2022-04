La compagnie à bas prix Flair offrira des vols à partir de Windsor

On fait aussi de l’information en format collation.

Flair Airlines proposera des vols hebdomadaires à partir de 99 $ de Windsor à Tuscon, en Arizona, du 1er décembre 2022 au 23 mars 2023.

Il y a une demande latente, et je pense que les gens veulent vraiment voyager avec nous, que ce soit pour aller rendre visite à des proches, pour des voyages d’affaires ou pour partir en vacances , souligne le PDG de l'aéroport, Mark Galvin.

À l’heure actuelle, quatre transporteurs proposent des vols à partir de l’aéroport Windsor, et il n’y a aucun vol à bas prix au départ de Windsor vers d'autres destinations canadiennes. Toutefois l’aéroport dit qu’il travaille en coulisses pour attirer plus de transporteurs.

Plusieurs voyageurs seraient en tout cas favorables à l’augmentation du nombre de transporteurs à Windsor et à une plus grande offre de vol au rabais, selon des témoignages recueillis par CBC.

Je pense que toute croissance pour Windsor est importante , estime Beverly Cartlidge, qui a grandi dans cette ville du Sud-Ouest ontarien, mais habite maintenant en Suisse et revient en visite. Plus de vols vers Windsor, cela signifie plus de monde, ce qui, je pense, serait bénéfique pour les entreprises d’ici.

Tom Gibson, lui, est arrivé à Windsor en provenance de Winnipeg, où, souligne-t-il, il y a déjà de nombreuses options de vols directs à bas coûts vers diverses destinations.