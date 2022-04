Au moins six morts dans une fusillade à Sacramento, en Californie

Six personnes ont été tuées et au moins dix autres ont été blessées après une fusillade au centre-ville de Sacramento tôt dimanche matin, d'après la police californienne.

La cheffe de la police de Sacramento, Kathy Lester, a déclaré lors d'une conférence de presse que des policiers patrouillaient dans le secteur vers 2 h lorsqu'ils ont entendu des coups de feu. À leur arrivée sur les lieux, ils ont trouvé une grande foule rassemblée dans la rue et six personnes mortes.

Dix autres personnes se sont rendues à l'hôpital par elles-mêmes ou y ont été transportées. Aucune information n'a été communiquée sur leur état de santé.

Les autorités ne sont pas en mesure de déterminer dans l'immédiat si un seul ou plusieurs tireurs ont ouvert le feu à cet endroit. Ils sollicitent donc l'aide du public pour découvrir le ou les responsables. Mme Lester n'a pas fourni de détails sur le type d'arme utilisé.

Il s'agit d' une scène de crime très complexe , a affirmé la cheffe de police, qui a lancé un appel au public pour demander aux témoins ou à quiconque qui aurait enregistré l'événement de communiquer avec la police.

La cheffe de la police de Sacramento, Kathy Lester, a évoqué des recherches difficiles pour retrouver le ou les auteurs de la fusillade. Photo : AP / Rich Pedroncelli

La fusillade a eu lieu au centre-ville de Sacramento, où sont situés de nombreux bars et restaurants qui mènent au Golden One Center, l'endroit où les Sacramento Kings jouent au basketball, a indiqué l'Associated Press.

Une vidéo publiée sur Twitter montre des gens qui courent dans la rue pendant que les coups de feu retentissent.

La police dit ignorer pour le moment les circonstances de cette fusillade et exhorte la population à éviter la zone où une forte présence policière a été déployée.

Réagissant à l'annonce de cette fusillade, le maire de Sacramento, Darrell Steinberg, s'est dit triste et sous le choc .

Le nombre de morts et de blessés est difficile à établir. Nous attendons plus d'informations sur ce qui s'est passé exactement lors de cet événement tragique , a-t-il ajouté.

M. Steinberg n'a pas manqué de critiquer l'utilisation des armes à feu aux États-Unis.

La montée de la violence armée est le fléau de notre ville, de notre État et de notre nation, et j’appuie toutes les mesures destinées à la réduire. Notre nouvelle cheffe de police, Kathy Lester, en a fait une priorité absolue, et je l’appuie fermement , a-t-il écrit sur Twitter.

Un acte insensé

Berry Accius, un militant communautaire qui s'est sur place peu de temps après la fusillade, a raconté ce qu'il a vu et entendu.

J'ai vu une jeune femme couverte de sang, une [autre] femme qui lui retirait des éclats de verre, [j'ai entendu] une jeune femme qui criait : "Ils ont tué ma sœur!" Une mère courait en disant : "Où est mon fils, mon fils a-t-il été abattu?" a-t-il déclaré à l'Associated Press.

La police a réussi à sécuriser le lieu du crime. Photo : AP / Rich Pedroncelli

Kay Harris, 32 ans, a dit qu’elle dormait quand un membre de sa famille l'a appelée pour lui dire qu’il pensait que son frère avait été tué.

Mme Harris, une habituée d'un des bars ciblés par les tirs, a dit que c'est un endroit très fréquenté par les jeunes. C'est vraiment un acte de violence insensé , a-t-elle déclaré à l'Associated Press.

Les fusillades dans des lieux publics sont fréquentes aux États-Unis, notamment dans des établissements scolaires et dans des centres commerciaux.

Selon le programme Small Arms Survey, il y avait, en 2017, environ 393 millions d'armes aux États-Unis, soit davantage que le nombre d'habitants, indique l'Agence France-Presse.

Le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution américaine.

Plusieurs initiatives d'élus destinées à renforcer la législation sur les armes ont échoué au Congrès, où le puissant lobby des armes, la NRA, exerce une forte influence.

Depuis le début de l'année 2022, le site Gun Violence Archive a recensé plus de 10 700 morts par arme à feu aux États-Unis, suicides compris. Tout au long de l'année 2021, le nombre de morts s'est élevé à 45 000, selon le même site cité par l'AFP.