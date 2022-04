Le Club de soccer de Témiscaming veut reprendre ses activités

En raison des restrictions sanitaires, le club n'a pas tenu de tournois les deux dernières saisons.

Plusieurs parents étaient d'ailleurs déçus de la situation et ont très hâte de reprendre le jeu cet été.

La responsable de l'organisation vient de lancer un appel pour recruter des arbitres et des entraineurs.

La présidente Mélanie Trembley reconnait que la tâche n'est pas facile.

Elle attend la période des inscriptions pour savoir si l'engouement est toujours là.

Je pense que les gens attendaient ça. Beaucoup de gens étaient vraiment mécontents l'année dernière qu’il n’y en avait pas et je pense qu'ils vont être contents cette année et ils vont inscrire leurs enfants. Mais l'espoir est d'avoir assez d'enfants pour faire des équipes et assez d'entraineurs pour les entrainer, puis assez l'arbitre parce qu'on fait de petits matchs, donc on a besoin des arbitres pour ça. C'est important, on a déjà le baseball l'été aussi donc le soccer, c'est quelque chose de vraiment, vraiment populaire , dit-elle.

Trois bénévoles tentent de relancer le club et ils pourront compter sur l'aide de la Ville de Témiscaming.