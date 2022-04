Des Albertains manifestent pour l’abandon du nouveau programme scolaire

On fait aussi de l’information en format collation.

Près du palais législatif à Edmonton, des douzaines de manifestants, des parents, des élèves, des enseignants et des travailleurs du milieu scolaire se sont rassemblés pour dénoncer l'adoption du nouveau programme scolaire élémentaire.

Des manifestations sous la bannière Ditch the Draft Curriculum (Abandonnez l'ébauche de programme scolaire) ont eu lieu à Calgary, Edmonton, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat, Red Deer et dans la zone Vermillion-Lloydminster-Wainwright.

Les participants s'opposent à l'adoption du nouveau programme scolaire pour la maternelle à la 6e année. Depuis des mois, ce programme fait l'objet de multiples critiques.

Assez c'est assez. Ce programme scolaire n'est pas à la hauteur , a déclaré Carla Peck, une professeur d'éducation sociale à l'Université de l'Alberta qui a participé à l'organisation de la manifestation devant l'Assemblée législative.

La qualité du programme laisse à désirer, il va faire reculer l'éducation en Alberta, et les élèves qui la reçoivent, de 50 ans , ajoute-t-elle.

En 2019, le gouvernement provincial a entamé la révision de son programme scolaire de la maternelle à la 6e année. Au cours de l'été 2020, il a commencé l'élaboration de son nouveau programme scolaire. L'ébauche était à la disposition des Albertains pour qu'ils puissent donner leur rétroaction jusqu'en février.

De nombreuses personnes ont dénoncé le processus d'élaboration et le contenu du programme; particulièrement ce qui est proposé pour les études sociales. Les enseignants, les parents, les dirigeants et les aînés autochtones l'ont qualifié de raciste, d'eurocentrique, d'inapproprié pour l'âge des élèves auxquels il doit être enseigné et de désinformateur.

Depuis, le gouvernement albertain a produit une refonte de l'ébauche du programme pour les études sociales.

En janvier, la province a mis sur pied un groupe consultatif composé de 17 fonctionnaires, directeurs d'écoles, conseillers scolaires et enseignants pour tenter de trouver le meilleur moyen de mettre en oeuvre le nouveau programme scolaire cet automne.

Les manifestants rassemblés samedi ont espoir que leur cri du coeur incitera le gouvernement albertain à revoir sa décision d'aller de l'avant avec le processus et, en fin de compte, d'élaborer un nouveau programme pour les élèves, explique Carla Peck.

Elle rappelle qu'un programme scolaire reste normalement en vigueur pour une vingtaine d'années et qu'il est important de s'assurer de sa qualité.

Le gouvernement maintient le cap

Dans une déclaration, Katherine Stavropoulos, la porte-parole de la ministre de l'Éducation, Adrian LaGrange, a écrit que le gouvernement de l'Alberta respectait le droit de manifestation pacifique, mais il défend son processus de révision de l'ancien programme et d'élaboration du nouveau qualifiant le tout d'ouvert et transparent .

Elle ajoute que le gouvernement écoute toutes les rétroactions qu'il reçoit du public et des participants aux projets pilotes.

L'association des enseignants inquiets des essais limités

Le président de l'Association des enseignants de l'Alberta (ATA), Jason Schilling, a participé à la manifestation à Edmonton. Il est d'accord avec les inquiétudes de Carla Peck et des autres manifestants.

De nombreux groupes disent : "Non, nous ne voulons pas de ce programme dans nos écoles", et le gouvernement ne semble pas les écouter.

Il s'inquiète aussi du peu de projets pilotes pour tester les nouveaux programmes dans les classes avant leur mise en oeuvre.

Le mois dernier, la ministre LaGrange a annoncé que le nouveau programme pour l'anglais et les mathématiques sera enseigné aux élèves de la maternelle à la 3e année. Le nouveau programme ne sera pas mis en oeuvre pour les élèves de la 4e à la 6e année avant l'année scolaire suivante.

Par contre, le nouveau programme de bien-être et d'éducation physique sera enseigné à tous les élèves de la maternelle à la 6e année dès l'automne prochain.

D'ici le mois de mai, le groupe consultatif doit remettre ses recommandations pour les projets pilotes et la mise en oeuvre des programmes d'arts, de science, d'études sociales, de français langue première et littérature, et d'immersion en français.

Jason Schilling dit qu'il sait peu de choses de ce processus, car les membres du groupe consultatif ont signé un accord de confidentialité.

Avec les informations de Nicholas Frew