Un homme dans la vingtaine blessé par balle à Tétreaultville

Un homme de 26 ans a été blessé par balle samedi soir à Tétreaultville, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il a été transporté à l'hôpital et son état est jugé sérieux.

On fait aussi de l’information en format collation.

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal SPVM ) ont répondu à un appel vers 19 h 40 signalant une personne blessée à l’angle des rues St-Donat et de Brouage.

Une fois sur place, les policiers ont découvert un jeune homme blessé par balle au haut du corps.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment. Un périmètre de sécurité a été érigé et les policiers cherchent à comprendre les causes et circonstances de l’incident.