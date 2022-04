Le Rush de la Saskatchewan remercie son entraîneur-chef Jeff McComb

« C’était la décision la plus difficile en trente ans de carrière. » — Une citation de Derek Keenan, directeur général du Saskatchewan Rush

Le directeur général du Saskatchewan Rush, Derek Keenan, assumera conjointement ses responsabilités avec l’entraîneur de la ligne offensive Jimmy Quinlan, et ce, jusqu'à la fin de la saison 2022. Ensuite, Jimmy Quinlan occupera le poste en solitaire.

L’entraîneur de la ligne défensive Jeremy Tavell fait toujours partie du personnel d’encadrement.

Jeff McComb a rejoint le Rush en 2014 lorsque l’équipe était basée à Edmonton, amenant la formation aux championnats de la Ligue nationale de crosse (LLC) à trois reprises.

« Au nom de l’organisation, je remercie Jeff McComb d’avoir contribué à nos succès. » — Une citation de Derek Keenan, directeur général du Saskatchewan Rush

Mais avec dix défaites et quatre victoires, le Rush traverse la pire saison depuis son arrivée à Saskatoon, en 2016.

Nous devrons être des compétiteurs au sein de notre division, qui est un peu plus faible qu’à l’est, observe M. Keenan, et pourtant, on ne l'est pas.

« On a peut-être surestimé notre bassin de talent. » — Une citation de Derek Keenan, directeur général du Saskatchewan Rush

Le Rush de Saskatchewan affrontera les Warriors de Vancouver le 9 avril à Saskatoon.

Avec les informations de Theresa Kliem