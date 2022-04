« Nous avions plein de projets… Ils n’existent plus. »

La guerre en Ukraine a poussé plus de 10 millions de personnes à fuir leur domicile. Plus de quatre millions d'entre elles ont quitté le pays, mais la majorité a trouvé refuge ailleurs, à l'intérieur des frontières. Certains espèrent que leur exil sera temporaire; d’autres hésitent devant un avenir incertain.

La place publique de la ville d’Ivano-Frankivsk est bondée cet après-midi. Des couples se tiennent la main en flânant; un père regarde son fils jouer aux camions; deux amies sirotent un café assises sur un banc.

C’est la vie sans la guerre. Un musicien gratte sa guitare, un vendeur de ballons attend tranquillement à son kiosque. Mais les apparences sont bien trompeuses dans l’ouest de l’Ukraine.

La ville a été épargnée par les bombes, mais les cœurs et les esprits sont meurtris. Ce n’est pas au premier abord qu’on le remarque. C’est en passant un peu plus de temps à discuter avec les habitants.

Les blessures et les doutes sont plus visibles dans les locaux de l’organisme D.O.M. 48.24, un centre d’aide aux femmes victimes de violence converti en refuge pour déplacés.

Natalia Vyshevetska, la responsable de l'organisme D.O.M. 48.24 Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont-Baron

L’endroit est trop petit pour la soixantaine de personnes qui y ont trouvé refuge. Des femmes avec leurs enfants. Des aînés et quelques jeunes adultes.

Je n’ai pas eu de fin de semaine depuis le début de la guerre , lance Natalia Vychevetska, la responsable. Pour elle, c’était logique d’ouvrir ses portes à ses compatriotes dans le besoin.

Toutes les pièces sont encombrées. Des matelas recouvrent le sol d’une salle de réunion. Les fortes odeurs envahissent une autre pièce transformée en dortoir. Des vêtements et des serviettes sèchent un peu partout.

Les Ukrainiens déplacés sont à la croisée des chemins. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont-Baron

Les cendriers débordent de cigarettes fumées le regard dans le vide; les repas bon marché sont réchauffés au micro-ondes; les enfants sont turbulents, parfois agressifs, impatients.

Partout, les traces d’une vie en suspens. Les gens sont perdus , explique Natalia Vychevetska. Quand ils sont arrivés, ils croyaient que ça serait terminé rapidement.

Cinq semaines plus tard, les armes se font encore entendre. Les vies sont toujours sur pause. Interrompues.

Comment choisir un nouveau pays où vivre?

Au premier regard, Roman Trubchaninov a l’air de n’importe quel jeune adulte sportif et énergique, davantage à sa place dans un refuge de montagne que dans un refuge pour personnes déplacées.

Il est passé par la cuisine. Nous avons poursuivi la conversation dans la vaste pièce aux murs de brique qui sert de dortoir. La nuit, il dort sur le lit du haut; sa compagne Valeria occupe celui du bas.

Éclairagiste, Roman travaillait au célèbre théâtre de la ville. C’était son deuxième foyer. Il a fui Marioupol une heure après la destruction du bâtiment. Il y avait encore de la fumée , se rappelle-t-il.

Roman Trubchaninov, qui s'est enfui de Marioupol le jour où le célèbre théâtre a été bombardé par l'artillerie russe. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont-Baron

Ses souvenirs, le jeune homme tente de les mettre de côté, car je veux survivre . Mais la réalité le rattrape parfois. Comme la nuit dernière, quand il a rêvé de missiles russes.

Dans son cœur subsiste ce lourd sentiment qui l’a effrayé pendant qu’il se cachait des bombes dans le sous-sol d’un édifice de logements. Un sentiment de profonde solitude.

« Personne n’est venu à notre secours. Pas de soldats, pas de policiers, pas d’ Organisation non gouvernementale ONG , pas de bénévoles. Personne n’est venu nous offrir de la nourriture ou une façon de sortir de la ville. » — Une citation de Roman Trubchaninov

Le couple a finalement trouvé une façon de fuir. Dans ses valises, quelques vêtements chauds, une lampe frontale et une tente. L’essentiel pour survivre en quittant l’enfer.

Cette tente nous a sauvé la vie , explique-t-il en caressant la toile verte. On l'utilisait dans les refuges où il ne faisait que 5 °C la nuit.

Maintenant, ce n’est plus la température ou la faim qui embête le couple. Il n’arrive pas à choisir un pays dans lequel s’installer. L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, peut-être le Royaume-Uni…

Ceux et celles qui ont fui Marioupol ont dû se débrouiller pour survivre. Photo : Courtoisie

Ce sont des pays où des connaissances leur offrent un lit ou un boulot. Valeria ne sait pas par où commencer. Elle peut sortir d’Ukraine, mais Roman ne peut pas, puisqu’il est en âge de se battre.

Il lui suggère de vivre dans chacun de ces pays pendant quelques semaines, histoire de voir si elle s'y plaît. Je pense que c’est la seule façon de choisir un nouveau pays où vivre notre vie.

Et s’ils se trompent, ils recommenceront, promet-il. Pour l’instant, Roman n’a qu’une certitude. Il a bien fait d’emporter son saxophone avec lui en fuyant Marioupol.

Il parle de l’instrument comme de son bébé, il admet en avoir arraché pour le traîner jusqu’ici. Son bébé. Il est gros, il est lourd… mais c’est un objet qui est assez important.

Un morceau de soi rescapé de l’enfer.

Comment imaginer l’avenir de ses enfants?

Le petit Roman, donc la mère a fui les combats dans l'Est du pays. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont-Baron

Olha était un peu gêné que sa fille de huit ans fasse des grimaces au journaliste venu de si loin pour visiter ce refuge et pour discuter avec ses compagnons d’infortune.

Une autre famille déracinée par la guerre. Leur chère Irpin est aujourd'hui en partie détruite, inhabitable. Minée par l’ennemi qui a battu en retraite.

Cette Irpin, c’est toujours le chez-soi où Olha espère ramener ses filles. Un jour, peut-être. Mais les enfants sont en sécurité ici, c’est le plus important. Je les vois parfois sourire.

Olha retient ses larmes. Son quotidien a été pulvérisé par la guerre. Mais elle s’est trouvé un emploi temporaire. Moins pour l’argent que pour anesthésier la colère.

Olha souhaite revenir dans la ville d'Irpin, où elle habitant avant l'invasion russe. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont-Baron

Ce boulot redonnera un peu de sens à son quotidien. Je n’aurai plus à errer dans les rues avec mes pensées tristes. Je pourrai faire quelque chose d’utile.

La mère s’inquiète pour ses filles, qui courent dans tout l’édifice, tantôt en riant, tantôt en criant. Difficile de les motiver à suivre des leçons en ligne avec une jeune bénévole.

J’ai de la difficulté à imaginer leur avenir. Ma plus jeune est née en 2014. Je pouvais imaginer son avenir. Mais après l’invasion russe [au Donbass, en 2014], je ne peux plus faire de projets.

C’est un sentiment que connaît bien Natalia Vychevetska, la responsable du refuge. Elle a elle-même dû refaire sa vie après avoir fui les mêmes combats dans le Donbass en 2014.

Les Ukrainiens déplacés sont à la croisée des chemins. Photo : Radio-Canada / Yanik Dumont-Baron

Depuis, elle n’ose même plus planifier des vacances. Nous avions plein de projets pour cet organisme et pour la famille. Des projets pour le printemps et pour l'été, mais ces projets n’existent plus.

C’est le voisin russe qui l’empêche de rêver, explique-t-elle. Son fils n’a que six ans, mais elle l’imagine déjà devoir se battre dans une prochaine guerre contre la Russie. Le pays voisin leur a toujours cherché querelle.

C’est bien possible que mon fils doive aller à la guerre pour défendre l’Ukraine. Et c’est très difficile pour moi, parce que je ne l’ai pas mis au monde pour qu’il se fasse tuer ainsi.

Un constat douloureux que cette mère livre presque comme un fait accompli. Le drame existentiel d’une mère. Peut-être aussi celui d’une bonne partie des Ukrainiens.