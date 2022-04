4 médaillées d’or partagent leurs souvenirs olympiques à Regina

À l’occasion du tournoi de hockey féminin Sask First pour les moins de 16 ans, de nombreux athlètes sont venus à la rencontre des championnes olympiques pour une séance d’autographes et de photos.

Les Olympiennes ont laissé les participants prendre la médaille dans leur main ou autour de leur cou.

L’attaquante originaire de Saskatoon Emily Clark se souvient avoir rencontré et tenu la médaille de ses idoles lorsqu’elle était jeune. Elle souhaite à son tour inspirer de nombreuses hockeyeuses à suivre leur rêve olympique.

« D’avoir une connexion avec ces jeunes filles et d’inspirer le plus d’enfants possible est vraiment important. »