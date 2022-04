Fin du port obligatoire du masque : de nombreux Ontariens sont anxieux

De plus en plus d’experts estiment que l’Ontario est entré en sixième vague de COVID-19 et invitent la population à porter un masque, bien que cette mesure ne soit plus obligatoire dans la province depuis le 21 mars. Selon une psychologue, la levée de cette restriction a touché de nombreuses personnes et a contribué à leur anxiété. Des commerçants, eux, ont choisi de maintenir cette obligation, afin de rassurer leurs clients et leurs employés, mais ce n’est pas sans conséquence.