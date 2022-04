Des traces de crocodiles préhistoriques géants découvertes en C.-B.

Des crocodiles préhistoriques géants ont vécu dans le nord de la Colombie-Britannique il y a de ça 97 millions d’années, selon un récent article publié dans la revue Historical Biology. Ils se trouvaient plus précisément dans la région de Peace, au nord de Tumbler Ridge.

Dans cet article, les auteurs présentent les premiers vestiges fossiles détaillés jamais signalés de crocodiles géants dans cette zone du monde.

Des crocodiles géants ont été signalés à plusieurs reprises aux États-Unis et au Mexique, mais jamais au Canada.

Les vestiges découverts dans le nord de la Colombie-Britannique comprennent des traces de nage faites notamment lorsque les crocodiles raclent les substrats boueux au fond des lacs et des rivières avec leurs griffes.

L’un des auteurs de la recherche et professeur de géologie à l'Université de Western Ontario à London, Guy Plint, ajoute que ces deux collègues qui ont participé à la découverte, Charles Helm de Tumbler et Martin Lockley, sont experts dans la morphologie des crocodiles, de leurs pieds et de leur structure osseuse.

Ces longues marques de grattage, qui sont accompagnées de l'absence d'empreintes de pas et de l'absence de marques de traînée de queue, nous indiquent que les animaux flottaient et qu'ils grattaient juste le fond du lac, qu'ils ne marchaient pas, parce que s'ils marchaient, ils auraient laissé des empreintes de pas , explique-t-il.

Lors de leurs observations, ils ont également remarqué que certaines de ces traces de nage montraient des détails remarquables , dont des stries parallèles qui représentent des motifs d'écailles sur les pattes des crocodiles.

Un prédateur de deux fois la taille du plus grand crocodile moderne

La taille des crocodiles a pu être estimée à partir de la distance entre leurs empreintes de griffes et c'étaient des animaux absolument gigantesques , selon Guy Plint.

Une identification d'une piste partielle de 75 centimètres, a permis une estimation de longueur de la bête à son origine de près de 9 mètres. Mais le professeur ajoute que le crocodile préhistorique géant pouvait mesurer jusqu'à 12 mètres - 3 fois la longueur d'une Volkswagen coccinelle - et peser environ 5 tonnes -trois fois le poids de la voiture moyenne.

Donc quelque chose comme deux fois la taille d'un crocodile moderne , ajoute-t-il.

Les crocodiles d'aujourd'hui sont nettement plus petits que leurs ancêtres préhistoriques. Photo : Shutterstock

Comparativement, les plus grands crocodiles modernes comme le crocodile d'eau salée australien atteignent environ six mètres et certaines de leurs griffes, jusqu'à 20 centimètres.

Guy Plint suppose que ces très grands crocodiles étaient des prédateurs de premier plan.