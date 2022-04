C.-B. : le nouveau chef du Parti libéral tentera de se faire élire le 30 avril

On fait aussi de l’information en format collation.

L'élection complémentaire a été annoncée par le premier ministre John Horgan afin de remplir le siège laissé vacant par la démission d'Andrew Wilkinson le mois dernier.

Andrew Wilkinson a démissionné de son poste de chef du Parti libéral en novembre 2020, un mois après les élections provinciales où son parti n'a réussi à faire élire que 28 députés.

Kevin Falcon a été choisi pour le remplacer en février dernier.

La circonscription de Vancouver-Quilchena est un bastion libéral depuis 1991 et Andrew Wilkinson s'y est facilement fait ré-élire aux élections de 2020 avec 56 % du vote. C'est toutefois le Nouveau Parti démocratique qui a été reporté au pouvoir avec une majorité de 58 sièges. Les libéraux se contentant de 28 sièges et les verts de 2.

La candidate du Nouveau Parti démocratique le 30 avril est Janette Ash, la doyenne de la faculté de science politique du collège Douglas.

Ceux qui désirent se présenter à cette élection partielle ont jusqu'à 13 h le 9 avril pour déposer leur candidature. Les électeurs de la circonscription peuvent s'enregistrer jusqu'à minuit le 20 avril et le vote par anticipation aura lieu du 22 au 27 avril.

Kevin Falcon a représenté la circonscription Surrey-Cloverdale de 2001 à 2012 au sein du gouvernement libéral de Gordon Campbell et de Christy Clark. Il a servi comme vice-premier ministre et ministre des Finances.

Kevin Falcon a démissionné en 2012, disant vouloir passer plus de temps avec sa famille et ses jeunes enfants. Il est devenu vice-président de la société de développement immobilier et d’investissement Anthem Capital.

Dans un communiqué, Election BC a souligné qu'il s'agit de la première élection partielle depuis l'entrée en vigueur des modifications à la loi électorale le mois dernier. Ces modifications doivent faciliter le vote et permettre à l'agence gouvernementale de publier les résultats du vote plus rapidement le soir des élections.

Les changements à la loi permettent, entre autres, d'utiliser des tabulatrices électroniques pour compter les bulletins de vote et des bases de données d'électeurs électroniques pour signaler les électeurs qui ont reçu leur bulletin de vote.

Les prochaines élections générales de la Colombie-Britannique doivent avoir lieu en octobre 2024.