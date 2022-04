Des familles ontariennes célèbrent la diversité des personnes autistes

C’est une expérience qui nous apprend la patience et l’empathie et qui nous permet de voir qu’on est tous différents , dit Julien Bonin. Il est le père de Lily-Anna, âgée de 8 ans et le beau-père d’Elijah, âgé de 17 ans.

M. Bonin explique qu’il est parfois difficile de trouver un équilibre afin que ses deux enfants soient soutenus de façon adéquate, la force d’une personne est la faiblesse de l’autre , dit-il.

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA), qui se caractérise par des difficultés neurologiques du développement, est souvent qualifié de handicap invisible . Il est rare que deux personnes atteintes de l’autisme soient pareilles et cet état se manifeste très différemment d’un individu à l’autre.

Lilly-Anna et son frère Elijah, malgré le fait d'être tous les deux autistes, ont besoin de services de soutien très différents. Photo : Soumise par Julien Bonin

Certaines personnes atteintes d’autisme peuvent avoir des surcharges sensorielles, alors que d’autres peuvent avoir des comportements et mouvements répétitifs ou des routines très rigides.

« Quels que soient les défis, ma femme et moi sommes très fiers de nos enfants et nous voulons qu’ils soient acceptés tels qu’ils sont » — Une citation de Julien Bonin, père de deux enfants atteints d'autisme

Selon M. Bonin, Lily-Anna a besoin de beaucoup de soutien et d’attention individuelle. Elle est énergique, bavarde et demande énormément d’appui pour se concentrer. C’est une fille très créative, mais elle a souvent des difficultés à comprendre la réciprocité dans les échanges sociaux , ajoute-t-il, tandis que Elijah est plus indépendant et plus sensible et souffre d’anxiété intense .

Les services disponibles pour les personnes autistes sont souvent adaptés pour des cas particuliers et ne sont pas toujours conçus pour les multiples besoins des différentes personnes.

M. Bonin souligne que le traitement ABA (l'analyse appliquée du comportement) peut aider Lily-Anna, mais pourrait être très perturbant pour Elijah.

Plus de diagnostics, moins de services abordables

Selon un rapport publié en 2018 par l’Agence de la santé publique du Canada, un enfant canadien sur 66 reçoit un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. L’étude révélait aussi que le diagnostic est quatre fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles.

M. Bonin explique que le plus grand défi des personnes autistes est le manque d’accès aux services de soutien. Selon lui, les services actuels ne sont pas suffisamment financés par la province et sont souvent très dispendieux pour les familles.

C’est frustrant que les parents de personnes autistes doivent payer de l’argent pour des services de santé et de bien-être , explique-t-il.

La communication pour les personnes non verbales

Mon frère est une personne charmante, belle et comme beaucoup de jeunes personnes dans la vingtaine, il adore les vêtements et la mode , dit Faduma Mohamed. Elle est la sœur aînée de Bilal, un jeune homme âgé de 23 ans.

« Cette journée est très importante pour moi. Mon frère m’a beaucoup appris dans la vie, surtout le nombre de choses qui peuvent s’exprimer sans mots. » — Une citation de Faduma Mohamed

Bilal est non verbal. Selon l’organisme Autism Speaks, environ 40 % des personnes autistes n’ont pas la capacité de communiquer verbalement. Si possible, elles se fient à l’échange d'images (PECS) ou sur des applications pour tablettes pour exprimer leurs besoins.

Mme Mohamed aimerait qu'il y ait plus de sensibilisation sur la diversité des personnes autistes.

Elle ajoute qu’il est important d’avoir plus d'éducation sur le spectre complet de l’autisme et plus d’inclusion des personnes non verbales. Selon elle, les personnes autistes sont souvent négligées dans les débats et les discussions sur leur bien-être.