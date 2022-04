250 personnes rendent un dernier hommage au producteur Robert Hakim

Robert Hakim aimait attirer les grandes foules et c'est ce qui a été réservé au producteur. Environ 250 personnes se sont réunies pour lui rendre un dernier hommage, dont plusieurs issues du milieu culturel saguenéen.

La chanteuse Guylaine Tanguay a interprété quelques chansons pour l'occasion. Elle avait ces mots sur le producteur après la cérémonie.

Robert Hakim en a fait beaucoup pour les artistes et pour la culture. Il nous a laissé de belles richesses. Robert Hakim c’est un succès professionnel, mais c’est aussi un succès humain. Pour moi, chanter à ses funérailles, c'est tout qu’un honneur , a-t-elle partagé.

La cérémonie était présidée par l'abbé Pierre Bergeron.

Cousin de Robert Hakim, le député de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a livré un vibrant témoignage. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Richard Martel ému

Cousin du défunt, le député dans Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a aussi livré un vibrant témoignage.

Il était un producteur de spectacles pour un, un gestionnaire pour l’autre, mais il était un ami pour tous. Pour moi, il était devenu un confident. C’était un cousin et presqu’un frère. Sa mort me laisse encore sans mots. Nos conversations et ses encouragements me manquent. Tu me manques , lui a lancé Richard Martel lors de son allocution.

Robert Hakim est à l'origine des Productions Hakim, du Festival international des rythmes du monde et du Festival des bières du monde de Saguenay.

Tes rêves se poursuivent malgré ton absence. Grâce à ta belle Chantale [sa conjointe] et la belle gang dévouée qui travaille très fort, et de là-haut, tu dois en être sûrement très, très fier , a témoigné sa belle-soeur Annie Boivin.

L'un de ses rêves était la création d'une scène mobile pour les événements extérieurs. Celle-ci devrait être présentée prochainement.

Ça va faire en sorte que Robert va rester presque éternel pour nous, mais éternel pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne l'oubliera jamais , a dit aussi le député.

Une cérémonie avait eu lieu l'an dernier, mais les mesures sanitaires avaient grandement limité le nombre de personnes présentes. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Une cérémonie limitée l'an dernier

Une cérémonie largement plus intime avait eu lieu en septembre dernier, mais les règles sanitaires avaient fortement réduit le nombre de personnes présentes.

Il s’agissait de la seconde cérémonie courue à se tenir à la cathédrale Saint-François-Xavier en trois jours. Jeudi, une commémoration nationale a eu lieu en mémoire de l’ancien ministre Marc-André Bédard. Les anciens premiers ministres Lucien Bouchard et Pauline Marois étaient présents.

D’après un reportage de Roby St-Gelais